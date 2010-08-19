江西发表论文的刊物有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-22 17:04

许多作者在选择发表刊物的时候感到为难，觉得专业内的刊物实在是多，不清楚哪一个是适合自己发表的，更有作者打趣道投稿就像嫁女儿，花费好多年的心血含辛茹苦的培育准备，一定要嫁个“好人家”，最近，有作者咨询江西发表论文的刊物有哪些?其实各个省份的刊物数量都不在少数，鸣网为您简单推荐几本：

《江西林业科技》林业杂志，创刊于1973年，是江西省林学会、省林业科学院合办的综合性林业科技期刊，主要报道林木良种、育苗造林、森林经营、森林保护、林产化工、森林生态、林业经济、森林花卉、森森蔬菜、乡村林业和城市林业等方面的新成果、新技术、新经验、新动向。适合广大科技人员，管理干部、专业院校师生、林场职工和林农阅读。

《江西中医药大学学报》,医药杂志投稿，创刊于1988年，是新中国创办最早的中医药杂志，也是第一批进入中文核心期刊的中国医药类核心期刊，并被多家知识权益检索期刊及数据库确定为固定信息源。五十多年来，发表了数以万计的优秀论文，一大批中医药学者就是从这里走向成功，走向成名的。

《党史文苑》江西政工师发表期刊，创刊于1981年，由中共江西省委党史研究室、江西省中共党史学会主办。自创刊以来，经历了一个不断发展的过程。最初侧重于资料性，后转为学术研究刊物。1997年成功改版，定位为大众化通俗文史类读物，聚焦百年大事，透视风云人物，关注社会热点，融思想性、知识性、史料性、可读性于一体，为广大读者“探秘历史，享受文学，领悟人生”服务，受到广大读者的充分肯定与一致好评，走上了一条有自己特色的办刊之路。

《江西财经大学学报》是由江西财经大学主办的综合性人文社科学术期刊，自1999年1月创刊以来，得到广大学者和读者的关爱，刊文转载率及引用率持续上升，发行量稳步增长，社会影响不断扩大，本刊主要刊发经济学、管理学、法学、新闻传播学、哲学、史学、语言文学等领域的研究成果。

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