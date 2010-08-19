农技人员如何发表职称文章
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-22 15:56
农技人员如何发表职称文章?据小编了解，初级农艺师是不需要发表论文的，中级和高级农艺师就需要发表论文了，对于农艺师来说，发表论文是相当重要的一个评价指标，也是参评者学术科研能力的重要体现形式，参加职称评审的申报材料里必须有申请者已发表论文的期刊原件才完整，对于许多农业技术工作者来说，搞农业技术是一把好手，舞文弄字简直愁煞人，其实职称论文没那么难写也没那么难发表，我们先来看看农艺师的论文要求，以高级职称为例：
高级农艺师职称评审论文大多省份要求在正规刊物发表2-3篇论文，发表时间要有间隔，不能集中在一段时间发表，也不要集中于某一个杂志中发表，否则在评审时，否则可能会影响评分，每篇文章的字数有的省也有规定，多在2000-4000字左右，小编建议字数最好在3000字以上比较稳妥。
如果要求发表核心刊物，那么最好提前一年准备，核心刊物的审稿时间和刊发周期都比较长，审稿一般3个月，甚至更久，而刊发周期更长，通常在1年左右。
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农技人员发表论文刊物推荐：宁波农业科技
《宁波农业科技》省级刊物，创刊于1973年，是宁波市农业科学研究院主办，宁波市唯一的综合性农业科技期刊。刊物坚持为农业增效、农民增收和农产品综合竞争力提升服务的方针，宣传国家、省、市有关农业科技方面的政策、法规，展示农业科研新成果，传播农业科技的新知识、新技术和新理念，介绍农业产业发展新经验，努力做到学术性和科普性相结合，促进农业产业结构的调整和农业科技成果的转化。
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