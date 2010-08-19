有哪些期刊学报容易发表语言学类文章

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-22 14:08

语言学专业是个比较热门的专业，每年都有不少准大学生选择语言学这个专业，语言学专业就业前景还是不错的，这是个应用范围比较广的专业，翻译、教师、新闻、出版、文职等等很多行业很多岗位都有所涉及，是能在新闻文艺出版部门、高校、科研机构和机关企事业单位从事文学评论、汉语言文学教学与研究工作，以及文化、宣传方面的实际工作的汉语言文学高级专门人才，有哪些期刊学报容易发表语言学类文章?

《南开语言学刊》语言论文发表期刊，的宗旨是架起一座学术的桥梁，建立一个沟通的管道促进语言学各分支学科(汉语言文字学、中国少数民族语言学、外国语言学、语言学与应用语言学)的交流，促进南开语言学科与国内外同行的学术交流，使语言学研究与时俱进，在新的世纪走向新的辉煌。

《古汉语研究》于1988年12月创刊。《古汉语研究》继承我国“朴学”的优良传统，熔古今中外于一炉的兼蓄方针，注重现代语言学理论和方法，以学术创新为生命，以不同学术观点的争论为学术进步的动力，尊崇学术自由，实行学术平等，设有文字、音韵、训诂、语法、词汇、修辞、古籍整理、古汉语教学、书评等栏目。

《现代中文学刊》是研究中国文学和文化的学术刊物，侧重于中国近代以来的文学和文化的研究。《学刊》鼓励中文学科内部各专业的贯通，鼓励中文学科与其它人文社会科学的交融，以弘扬人文精神、提倡学术创新、促进学术繁荣为宗旨。

《汉语学报》为16开的季刊，由教育部主管，华中师范大学主办。编辑者是华中师范大学语言与语言教育研究中心(教育部全国百所人文社会科学重点研究基地之一)《汉语学报》编辑部;出版者是商务印书馆。办刊宗旨为：以汉语为研究对象，致力于事实的发掘和规律的揭示，致力于理论的探讨和方法的探索;促进汉语的母语教学和对外教学，积极推进语言信息处理和语文现代化。

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