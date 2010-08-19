有哪些期刊学报容易发表语言学类文章
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-22 14:08
语言学专业是个比较热门的专业，每年都有不少准大学生选择语言学这个专业，语言学专业就业前景还是不错的，这是个应用范围比较广的专业，翻译、教师、新闻、出版、文职等等很多行业很多岗位都有所涉及，是能在新闻文艺出版部门、高校、科研机构和机关企事业单位从事文学评论、汉语言文学教学与研究工作，以及文化、宣传方面的实际工作的汉语言文学高级专门人才，有哪些期刊学报容易发表语言学类文章?
《南开语言学刊》语言论文发表期刊，的宗旨是架起一座学术的桥梁，建立一个沟通的管道促进语言学各分支学科(汉语言文字学、中国少数民族语言学、外国语言学、语言学与应用语言学)的交流，促进南开语言学科与国内外同行的学术交流，使语言学研究与时俱进，在新的世纪走向新的辉煌。
《古汉语研究》于1988年12月创刊。《古汉语研究》继承我国“朴学”的优良传统，熔古今中外于一炉的兼蓄方针，注重现代语言学理论和方法，以学术创新为生命，以不同学术观点的争论为学术进步的动力，尊崇学术自由，实行学术平等，设有文字、音韵、训诂、语法、词汇、修辞、古籍整理、古汉语教学、书评等栏目。
《现代中文学刊》是研究中国文学和文化的学术刊物，侧重于中国近代以来的文学和文化的研究。《学刊》鼓励中文学科内部各专业的贯通，鼓励中文学科与其它人文社会科学的交融，以弘扬人文精神、提倡学术创新、促进学术繁荣为宗旨。
《汉语学报》为16开的季刊，由教育部主管，华中师范大学主办。编辑者是华中师范大学语言与语言教育研究中心(教育部全国百所人文社会科学重点研究基地之一)《汉语学报》编辑部;出版者是商务印书馆。办刊宗旨为：以汉语为研究对象，致力于事实的发掘和规律的揭示，致力于理论的探讨和方法的探索;促进汉语的母语教学和对外教学，积极推进语言信息处理和语文现代化。
中国鸣网是一个专业致力于期刊征稿、论文发表、写作指导、文献参考等服务项目的综合服务网站，为客户提供了权威、专业的服务。用心服务是我们的运行宗旨，客户满意是我们的工作目标。经过多年的发展，本站与国内上几百种权威期刊保持着密切的合作关系，已拥有大批的固定客户群，覆盖全国大部分省市。
下一篇：农技人员如何发表职称文章
精品阅读推荐
- 12016-09-22农技人员如何发表职称文章
- 22016-09-22有哪些期刊学报容易发表语言学类文章
- 32016-09-22电力工程高级工程师评定发表论文的期刊
- 42016-09-21国家级的科技期刊有哪些
- 52016-09-21辽宁省内有哪些是非核心期刊
- 62016-09-21一篇医药文章从投稿发表刊登要多久
- 72016-09-21哪些正规报刊可发表德育论文
- 82016-09-20晋升副主任护士需要几篇论文
- 12014-11-18核心期刊和C刊的区别
- 22015-05-26论文相似度要小于多少才可以发表
- 32014-12-23毕业论文副标题和分标题怎么写
- 42016-02-012016年广西中小学教师职称评审要求有哪些
- 52015-04-102015年核心期刊目录什么时候公布
- 62015-06-23一篇论文可以有两个通讯作者吗？
- 72015-04-13如何去评价一篇毕业论文的好坏
- 82014-12-17毕业论文撰写实证分析都有哪些
- 12016-09-22网络教学平台对高校教学的应用
- 22016-09-22高中语文文言文课堂教学策略
- 32016-09-22项目教学法对高职教学的实践
- 42016-09-22信息管理在工程招标代理中的运用方式
- 52016-09-22基于磨床的典型结构工艺
- 62016-09-22雪枣在晋北南部引种栽培
- 72016-09-22机床爬行现象的思考
- 82016-09-22污水处理中自动化在线检测仪表的应用
- 12016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 22016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 32010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 42016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 52016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 62012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 72012-12-29FCGK-1型强效防蜡导流装置在濮城油田的应用
- 82010-08-19论诚实守信的重要性
优质论文推荐更多>>
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
优质期刊推荐
- 1国家级山东电力高等专科学校学报
- 2国家级汽车知识
- 3国家级能源基地建设
- 4国家级华东公路
- 5国家级世界最新医学信息文摘
- 6国家级中级医刊
- 7国家级广东建筑装饰
- 8国家级电力设备
- 1学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 2学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 3学报《辽宁行政学院学报》
- 4学报《内蒙古财经大学学报》
- 5学报《安徽职业技术学院学报》
- 6学报《广西财政高等专科学校学报》
- 7学报《北京石油化工学院学报》
- 8学报《中国石油大学胜利学院学报》
核心期刊推荐
-
建筑技术开发级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:11-2178/TU
国际刊号:1001-523X
单位：北京市建筑工程研究院建筑技术开发
湖南农业大学学报级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:43-1257/S
国际刊号:1007-1032
单位：湖南农业大学湖南农业大学学报
中国医院药学级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:42-1204/R
国际刊号:1001-5213
单位：中国药学会 中国医院药学
中国医学文摘(基础医学)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-1275/R
国际刊号:1673-5501
单位：上海医科大学中国医学文摘(基础医学)
-
中国医学文摘(基础医学)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-1275/R
国际刊号:1673-5501
单位：上海医科大学中国医学文摘(基础医学)
南京艺术学院学报(美术与设计版)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:32-1008/J
国际刊号:1008-9675
单位：南京艺术学院南京艺术学院学报(美术与设计版)
焊接级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:23-1174/TG
国际刊号:1001-1382
单位：中国机械工程学会焊接学会焊接
湘潭大学学报(哲学社会科学版)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:43-1164/C
国际刊号:1001-5981
单位：湘潭大学 湘潭大学学报(哲学社会科学版)
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》