电力工程高级工程师评定发表论文的期刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-22 13:51

电力工程高级工程师评定发表论文的期刊有哪些?首先，建议参评者向所在单位详细了解下，因为有些单位会指定发表的刊物，这样参评者就不需要自己选择刊物了，如果没有指定，就需要自己选择刊物了，选择刊物也是有学问的，一般的高工，如果没有特殊要求，发表国家级刊物就可以，如果要求发表核心论文了，那么难度就要大很多，需要参评者下一番功夫了，具体各个地区的要求略有不同，建议大家详细了解下当地的要求，下面鸣网为您推荐几本适合电力高级工程师发表的刊物，供大家参考：

《电力设备》国家级电力杂志，创刊于2009年，由英大传媒集团主办，是国内第一本能源评论类杂志。杂志主要面向关注能源问题的决策者、研究者、管理者、投资者以及社会各界人士公开发行。杂志汇集众多专家学者，针对能源经济领域的现象与问题，进行分析、解读和预测。相信“观点改变世界”，以打造“中国能源财经领域核心观点平台”为价值理想;以助力我国实现“安全、清洁、高效、有活力的能源体系”为终极目标。

《热力发电》电力系统核心刊物，杂志由中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司联组的西安热工研究院有限公司与中国电机工程学会主办，为国家热能动力科学技术专业刊物，中国发电技术重要刊物，主要报道国内热能动力科学技术的基础研究和热力发电(火力、核能、地热及其它可再生能源发电)技术的开发利用。

《国际电力》主要向国内读者介绍国外先进的电力技术、电力科技动态以及国外技术在国内的应用现状等，期刊栏目：发展动向、动力经济研究、发电技术、电网技术、电力信息化、环保技术、其它。

《电力科学与技术学报》主要刊载电力系统自动化理论、技术及其应用、电网技术、高电压技术、电力市场与电力系统运行管理、供用电技术、电能质量与节能技术、电力自动化设备、热能动力工程、动力与机械工程、水利水电工程、新能源技术、电力系统通信、计算机技术及其它高新技术在电力系统中的应用、电力土木建筑工程、电厂化学与环境工程等方面的最新研究成果。

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