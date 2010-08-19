电力工程高级工程师评定发表论文的期刊
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-22 13:51
电力工程高级工程师评定发表论文的期刊有哪些?首先，建议参评者向所在单位详细了解下，因为有些单位会指定发表的刊物，这样参评者就不需要自己选择刊物了，如果没有指定，就需要自己选择刊物了，选择刊物也是有学问的，一般的高工，如果没有特殊要求，发表国家级刊物就可以，如果要求发表核心论文了，那么难度就要大很多，需要参评者下一番功夫了，具体各个地区的要求略有不同，建议大家详细了解下当地的要求，下面鸣网为您推荐几本适合电力高级工程师发表的刊物，供大家参考：
《电力设备》国家级电力杂志，创刊于2009年，由英大传媒集团主办，是国内第一本能源评论类杂志。杂志主要面向关注能源问题的决策者、研究者、管理者、投资者以及社会各界人士公开发行。杂志汇集众多专家学者，针对能源经济领域的现象与问题，进行分析、解读和预测。相信“观点改变世界”，以打造“中国能源财经领域核心观点平台”为价值理想;以助力我国实现“安全、清洁、高效、有活力的能源体系”为终极目标。
《热力发电》电力系统核心刊物，杂志由中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司联组的西安热工研究院有限公司与中国电机工程学会主办，为国家热能动力科学技术专业刊物，中国发电技术重要刊物，主要报道国内热能动力科学技术的基础研究和热力发电(火力、核能、地热及其它可再生能源发电)技术的开发利用。
《国际电力》主要向国内读者介绍国外先进的电力技术、电力科技动态以及国外技术在国内的应用现状等，期刊栏目：发展动向、动力经济研究、发电技术、电网技术、电力信息化、环保技术、其它。
《电力科学与技术学报》主要刊载电力系统自动化理论、技术及其应用、电网技术、高电压技术、电力市场与电力系统运行管理、供用电技术、电能质量与节能技术、电力自动化设备、热能动力工程、动力与机械工程、水利水电工程、新能源技术、电力系统通信、计算机技术及其它高新技术在电力系统中的应用、电力土木建筑工程、电厂化学与环境工程等方面的最新研究成果。
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电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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建筑技术开发级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:11-2178/TU
国际刊号:1001-523X
单位：北京市建筑工程研究院建筑技术开发
湖南农业大学学报级别：北大核心
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中国医院药学级别：北大核心
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中国医学文摘(基础医学)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-1275/R
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国际刊号:1673-5501
单位：上海医科大学中国医学文摘(基础医学)
南京艺术学院学报(美术与设计版)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:32-1008/J
国际刊号:1008-9675
单位：南京艺术学院南京艺术学院学报(美术与设计版)
焊接级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:23-1174/TG
国际刊号:1001-1382
单位：中国机械工程学会焊接学会焊接
湘潭大学学报(哲学社会科学版)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:43-1164/C
国际刊号:1001-5981
单位：湘潭大学 湘潭大学学报(哲学社会科学版)
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《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》