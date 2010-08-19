国家级的科技期刊有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-21 16:14
科技论文是科研技术工作者们将自己的科研成果以文字的形式展现出来，是他们脑力劳动的成果，科技论文要有独到的见解，并且结构严谨，并且有科学的论证，同时还不能忽视语言的通顺、用词的准确，这是文章的最基本要求，论文完成后就是发表了，国家级的科技期刊有哪些?国家级的科技刊物还是很多的，一般的职称评审，如果没有特殊要求，发表国家级刊物就够了，下面为您推荐几本：
《科学新闻》的核心读者群包括科技界领导人、中国科学院和中国工程院两院院士、各领域杰出科学家以及国内外大中型企业首席科学家与研发负责人。它是具有副高(副教授、副研究员、高级工程师)以上职称的科研工作者、科技企业项目负责人、在华主要外资企业及驻华使馆的科技专家、官员等的必备读物。
《科技与创新》国家级科技杂志，杂志为国家新闻出版广电总局批准，面向国内外公开发行的“全国综合性科技学术期刊”，由山西省科学技术协会主管、山西科技新闻出版传媒集团主办，国内统一刊号CN14-1369/N，国际标准刊号ISSN2095-6835。
《建筑科技与经济》建筑科技期刊，是由中国国际建筑学会主办，面向国内外公开发行，月刊，该刊中外兼容、先进实用、科学权威，以理论探讨和学术研究为主，是广大建筑、经济、管理等相关专业工作者进行学术与技术经验交流的理想园地，是一份宣传党和国家社会主义现代化建设和改革开放发展趋势的重要读物。
《核标准计量与质量》核科技杂志，杂志是由中国核工业集团公司主管、核工业标准化研究所主办的综合性技术期刊,是一家拥有国家新闻出版署颁发CN号、公开发行的正式出版物。期刊被多家大型图书馆。1987年创刊迄今,《核标准计量与质量》始终遵循着办刊宗旨,对促进行业的发展、推动核标准计量与质量工作起到了重要作用。
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我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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中国医学文摘(基础医学)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-1275/R
国际刊号:1673-5501
单位：上海医科大学中国医学文摘(基础医学)
南京艺术学院学报(美术与设计版)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:32-1008/J
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焊接级别：北大核心
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国内刊号:23-1174/TG
国际刊号:1001-1382
单位：中国机械工程学会焊接学会焊接
湘潭大学学报(哲学社会科学版)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:43-1164/C
国际刊号:1001-5981
单位：湘潭大学 湘潭大学学报(哲学社会科学版)
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湘潭大学学报(哲学社会科学版)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:43-1164/C
国际刊号:1001-5981
单位：湘潭大学 湘潭大学学报(哲学社会科学版)
物理教学探讨级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:50-1061/G4
国际刊号:1003-6148
单位：西南大学 物理教学探讨
艺术百家级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:32-1092/J
国际刊号:1003-9104
单位：江苏省文化艺术研究院艺术百家
长春理工大学学报(自然科学版)级别：北大核心
周期：季刊
国内刊号:22-1358/TH
国际刊号:1672-9870
单位：长春理工大学长春理工大学学报(自然科学版)
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《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》