国家级的科技期刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-21 16:14

科技论文是科研技术工作者们将自己的科研成果以文字的形式展现出来，是他们脑力劳动的成果，科技论文要有独到的见解，并且结构严谨，并且有科学的论证，同时还不能忽视语言的通顺、用词的准确，这是文章的最基本要求，论文完成后就是发表了，国家级的科技期刊有哪些?国家级的科技刊物还是很多的，一般的职称评审，如果没有特殊要求，发表国家级刊物就够了，下面为您推荐几本：

《科学新闻》的核心读者群包括科技界领导人、中国科学院和中国工程院两院院士、各领域杰出科学家以及国内外大中型企业首席科学家与研发负责人。它是具有副高(副教授、副研究员、高级工程师)以上职称的科研工作者、科技企业项目负责人、在华主要外资企业及驻华使馆的科技专家、官员等的必备读物。

《科技与创新》国家级科技杂志，杂志为国家新闻出版广电总局批准，面向国内外公开发行的“全国综合性科技学术期刊”，由山西省科学技术协会主管、山西科技新闻出版传媒集团主办，国内统一刊号CN14-1369/N，国际标准刊号ISSN2095-6835。

《建筑科技与经济》建筑科技期刊，是由中国国际建筑学会主办，面向国内外公开发行，月刊，该刊中外兼容、先进实用、科学权威，以理论探讨和学术研究为主，是广大建筑、经济、管理等相关专业工作者进行学术与技术经验交流的理想园地，是一份宣传党和国家社会主义现代化建设和改革开放发展趋势的重要读物。

《核标准计量与质量》核科技杂志，杂志是由中国核工业集团公司主管、核工业标准化研究所主办的综合性技术期刊,是一家拥有国家新闻出版署颁发CN号、公开发行的正式出版物。期刊被多家大型图书馆。1987年创刊迄今,《核标准计量与质量》始终遵循着办刊宗旨,对促进行业的发展、推动核标准计量与质量工作起到了重要作用。

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