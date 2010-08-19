辽宁省内有哪些是非核心期刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-21 15:06

辽宁省内有哪些是非核心期刊?非核心期刊的数量比核心期刊的数量要庞大的多，作者要发表期刊的话，通常首选非核心期刊，非核心刊物发表难度适中，是大多数职称评审者的首选，而一般的中高级职称发表非核心刊物就可以了，有些会要求发表核心，或者是单位竞争比较激烈，参评者可以发表1-2篇核心论文，以增强自己的竞争力，辽宁省内非核心期刊可参考以下刊物：

《辽宁工业大学学报(自然版)》其前身为1982年8月创刊的《锦州工学院学报》。1992年6月19日，经国家教委批准，锦州工学院更名为辽宁工业大学。作为学院对外交流的窗口，《锦州工学院学报》从1992年第3期起随之改称《辽宁工业大学学报》。

《辽宁财税》税务期刊，由辽宁省财政厅和辽宁省地税局联合主办，宣传政策、普及知识、沟通信息、交流经验、开展财税政策研究。

《辽宁医学杂志》是由辽宁省卫生厅主管，中华医学会辽宁分会主办的，经国家新闻出版署注册的综合性医学期刊;双月刊，于1985年创刊，规格为国际通用大16开本，国际标准刊号ISSN1001-1722，国内统一刊号CN21-1129/R，邮发代号：8-99。

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