一篇医药文章从投稿发表刊登要多久

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-21 14:12

一篇医药文章从投稿发表刊登要多久?不论是医药文章还是其他类别的文章，从投稿到见刊都是需要一定时间的，这个时间长短取决于要发表的刊物，通常情况是1-3个月的时间，在评审前拿到刊物，并且文章被收录平台收录，参评的使用中就绝对没有问题，如果作者收到评审通知再发表论文，时间一定来不及，通常就会错过了评审时间。

需要注意的是，论文被收录也是需要时间的，杂志出刊后，杂志社向中国知网或万方数据递交光盘版的期刊数据，中国知网或万方数据会根据自身的更新速度将光盘数据录入系统。因为工作量大，所以一般要在1-3个月内才会登录完，建议评职论文提前发表，因为，现在很多区域评审，不仅仅需要看到期刊，还需在权威数据库检索文章是否被收录，文章刊登出版需要时间，同样，文章上网也需要时间，很多作者只考虑到文章刊登时间，而忽略了上网的时间。

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