哪些正规报刊可发表德育论文

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-21 14:08

随着社会的快速发展，为社会培养具有综合素质的人才具有重要的意义。学习的重点不再是掌握知识，更多的，是应该要学会如何做人。学会生存，学会创造，学会什么是正确的道德观念，才能满足现代社会需要。只有建 立了正确的道德观，才能真正的立足社会，哪些正规报刊可发表德育论文?

《中国德育》是中华人民共和国教育部主管、中央教育科学研究所主办的德育工作综合性月刊。内容分为新闻篇、理论篇、实践篇、科研篇、专题篇、资料篇6个单元。读者对象为大、中、小学书记、校长、政教主任、团队干部、班主任、各科老师及各级教育行政部门干部。

《中小学德育》是由国家教育部委托华南师范大学主办的一本全面反映中小学德育工作的专业期刊，同时作为中国教育学会中小学德育研究分会会刊。本刊致力于为中小学德育理论研究与实践工作者提供最新的德育改革动向、权威的德育政策指引、新锐的德育研究成果、鲜活的德育实践经验，力争成为中小学德育改革的“风向标”，锐意改革的“排头兵”，德育工作者交流经验、探索德育规律的“大舞台”，引领德育行政部门、教研部门和广大德育教师的“参谋部”。

《河北教育(德育版)》省级教育期刊，创刊于1949年，是由河北教育报刊社主办的宣传党和政府关于教育的方针政策,传播科学的教育思想和教学方法,提供教学参考资料,为教师提高思想和业务水平,丰富和活跃生活服务的刊物。

《思想政治教育研究》创刊于1985年，国内外公开发行，是全国高校思想政治教育学术性期刊，是黑龙江省高校思想政治教育研究会会刊。本刊为双月刊，逢双月20日出版，A4大开本。

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