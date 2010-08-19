晋升副主任护士需要几篇论文

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-20 15:56

有位医护人员咨询晋升副主任护师需要几篇论文?除了学历年限以外，晋升副主任护师发表论文也是必须具备的条件，至于需要几篇论文这个问题，不同省份的要求可能不相同，同一省份内的医院可能也有所不同，而且不同级别的单位要求也不同，我们以陕西省为例，看看不同级别的单位的具体要求：

省级三级甲等医院、省级公共卫生机构

在任职期内至少有4篇均作为第一作者或通讯作者发表在全省卫生高级职称评审认可的期刊上的具有学术意义的论著性论文。同时具备以下条件之一：

1、获得省(部)级科技进步奖二等奖及以上，为前5名完成人。或具有省(部)级科研课题2项，为第一完成人，课题已结题或通过验收。

2、作为前2名作者或通讯作者，发表论文被SCI收录。

3、负责完成本专业的行业部颁标准，或具有至少1项发明专利(不含实用新型技术专利)，并通过同行专家(评委)的认可。

省级三级乙等医院、市级三级医院，市级公共卫生机构

在任职期内至少有3篇均作为第一作者或通讯作者发表在全省卫生高级职称评审认可的期刊上的具有学术意义的论著性论文。同时具备以下条件之一：

1、获得省(部)级科技进步奖三等奖及以上，为前3名完成人。或具有省(部)级科研课题1项，为前2名完成人，课题已结题或通过验收。

2、作为前2名作者或通讯作者，发表论文被SCI收录。

3、负责完成本专业的行业部颁标准，或具有至少1项发明专利(不含实用新型技术专利)，并通过同行专家(评委)的认可。

其它医疗卫生单位

在任职期内至少有3篇均作为第一作者或通讯作者发表在全省卫生高级职称评审认可的期刊上的具有学术意义的论著性论文。评审时加试病案分析等临床实践考核内容。

由上述条件可见，晋升副主任护师在论文方面的要求还是比较高的，医学论文的写作向来都比其他行业的职称论文写作更具难度，要求论文的内容具备有科学性、先进性和实用性，同时在写作技巧上也要具备文字言简意赅，观点新颖鲜明，内容真实准确等要求，因此，提醒医护工作者认真对待论文的写作，并且提前准备发表。

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