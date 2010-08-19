铁路专业论文在哪个刊物发表

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-20 15:06

铁路是我国主要的交通运输方式之一，不论是客运还是货运，与其他运输方式相比，有很多优势，因此，铁路在我国的交通运输体系当中居于主导地位，有着不可替代的作用，铁路也是国民经济的大动脉，铁路是大能力、长运距的运输干线，是人与货物位移的大通道，是中长途客货运输的主导方式，是国民经济正常运行的重要交通保障，铁路专业论文在哪个刊物发表?

《铁道建筑技术》是中国铁建系统重要的技术宣传窗口，在铁路系统具有广泛的影响。曾被评为铁道部优秀科技期刊，中国科技论文核心期刊，同时被中国学术期刊(光盘版)、中国期刊万方数据系统数字化期刊群收录。2007年，《铁道建筑技术》杂志社经新闻出版总署同意，在中国铁道建筑总公司领导重视、指导下，在北京市工商局注册成立。

《铁路节能环保与安全卫生》是由中国铁道科学研究院主办的经国家科委批准、铁道部唯一的专门宣传报道路内外的环境保护、环境监测、劳动卫生、劳动安全等方面的政策、法规、标准、科研成果、技术措施、经验介绍，国内外公开发行的综合性刊物。

《铁道标准设计》为月刊，是中国铁路工程总公司主管、中铁工程设计咨询集团有限公司(原铁道部专业设计院)主办的科技类期刊，中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)，中文核心期刊，创办于1957年。

《铁路采购与物流》是中国铁路物资行业惟一的一份面向国内外公开发行的科技期刊。期刊坚持四项基本原则，解放思想，鼓励创新，注重理论与实践相结合，普及与提高并重，紧密联系铁路物资行业和物流实际，探讨、传播先进的物流技术和管理理论、方法、经验，宣传党和国家有关物资流通的方针政策，促进铁路及至全国物资行业现代化管理水平的不断提高。

中国鸣网是一个专业致力于期刊征稿、论文发表、写作指导、文献参考等服务项目的综合服务网站，为客户提供了权威、专业的服务。用心服务是我们的运行宗旨，客户满意是我们的工作目标。经过多年的发展，本站与国内上几百种权威期刊保持着密切的合作关系，已拥有大批的固定客户群，覆盖全国大部分省市。