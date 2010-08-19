哪里可以投稿骨科论文
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-20 14:32
骨科是医学的一个专业或学科，骨科也是各大医院最常见的科室之一，骨科医生同样需要职称评审，发表职称论文，哪里可以投稿骨科论文?国内还是有不少骨科医学杂志，鸣网为您推荐几本：
《中华骨科杂志》杂志是中国科学技术协会主管、中华医学会主办、天津医院承办的骨科专业学术期刊，其前身是原天津市立人民医院(现天津医院)方先之教授(中国骨科创始人)主编的《骨科进修班通讯》，自1957年开始内部发行，于1961年改为《天津医药骨科附刊》,于1981年2月《中华骨科杂志》正式创刊.现为月刊,96页/期，国内外公开发行,全部铜版纸彩色印刷。
《国际骨科学杂志》是上海市卫生局主管，上海市医学科学技术情报研究所主办的学术期刊，创刊于1964年，曾用刊名《国外医学·骨科学分册》，规格为国际通用的大16开本。以普及和提高为宗旨，主要介绍国内外在骨科领域的临床诊治和基础研究新动态、新技术、新进展和新成就，以脊柱、关节(人工关节)、关节镜、骨折治疗、骨肿瘤、骨质疏松、显微外科、手外科为重点。
《临床骨科杂志》是骨科专业学术性期刊，双月刊，为国家科技部中国科技论文统计源期刊(即中国科技核心期刊)，中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊。该刊主要面向临床骨科医生、相关学科医生和研究人员，以临床研究为基石，以新技术、新方法、新思想为引导，普及与提高相结合，旨在提高临床骨科医生的诊疗技术水平，解决临床实际问题，促进我国骨科事业的发展。注重科学性、创新性、实用性;内容翔实，图文并茂，格式规范，可读性强。
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我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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《职教论坛》级别：北大核心
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单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》