哪里可以投稿骨科论文

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-20 14:32

骨科是医学的一个专业或学科，骨科也是各大医院最常见的科室之一，骨科医生同样需要职称评审，发表职称论文，哪里可以投稿骨科论文?国内还是有不少骨科医学杂志，鸣网为您推荐几本：

《中华骨科杂志》杂志是中国科学技术协会主管、中华医学会主办、天津医院承办的骨科专业学术期刊，其前身是原天津市立人民医院(现天津医院)方先之教授(中国骨科创始人)主编的《骨科进修班通讯》，自1957年开始内部发行，于1961年改为《天津医药骨科附刊》,于1981年2月《中华骨科杂志》正式创刊.现为月刊,96页/期，国内外公开发行,全部铜版纸彩色印刷。

《国际骨科学杂志》是上海市卫生局主管，上海市医学科学技术情报研究所主办的学术期刊，创刊于1964年，曾用刊名《国外医学·骨科学分册》，规格为国际通用的大16开本。以普及和提高为宗旨，主要介绍国内外在骨科领域的临床诊治和基础研究新动态、新技术、新进展和新成就，以脊柱、关节(人工关节)、关节镜、骨折治疗、骨肿瘤、骨质疏松、显微外科、手外科为重点。

《临床骨科杂志》是骨科专业学术性期刊，双月刊，为国家科技部中国科技论文统计源期刊(即中国科技核心期刊)，中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊。该刊主要面向临床骨科医生、相关学科医生和研究人员，以临床研究为基石，以新技术、新方法、新思想为引导，普及与提高相结合，旨在提高临床骨科医生的诊疗技术水平，解决临床实际问题，促进我国骨科事业的发展。注重科学性、创新性、实用性;内容翔实，图文并茂，格式规范，可读性强。

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