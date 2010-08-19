民间中医可以在哪些杂志发表文章

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-20 13:43

民间中医是传承中医的重要力量，很多偏远地区的居民有个头疼脑热的小毛病主要还是靠民间医疗，民间中医药服务至今有良好的社会基础，居民对能够解决健康问题的中医药服务持有较高的欢迎度，但是民间中医的社会地位却是相当尴尬，只有为他们提供宽松有序的发展环境，才能使更多的中医绝技薪火相传，促进中医药事业的繁荣与可持续发展，民间中医可以在哪些杂志发表文章?

《浙江中医》浙江省中医期刊，以中医药及中西医结合临床、科研、教学工作者为主要读者对象，及时报道最新科研成果，重点交流特色诊疗经验。本刊理论实践并重，提高普及兼顾，着力学术发掘，重视名医经验，突出辨证论治，切合临床实用，保持传统特色，体现时代气息。

《中医药信息》是由中国科学技术情报学会、黑龙江中医药大学共同主办，是全国创刊最早，影响较大的中医药学术信息综合性刊物之一，本刊着重反映全国中医药、中西医结合研究进展、动态和成就，及时交流国内外中医药学术信息。

《中医药文化》由原《医古文知识》改名而来，从2006年起出版发行，本刊的办刊宗旨是：传承中医药文化精粹，提升中医药工作者学术素养，普及中医药文化知识。以中国文史哲学为基础，以中医典籍、中医名家、中医文物、中医史迹等为主要内容，探求中医理论和临床经验，交流中医名家学术思想，发扬中医医德伦理，传播中医药知识。

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