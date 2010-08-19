发表一篇医学期刊论文需要多少钱

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-19 16:18

发表一篇医学期刊论文需要多少钱?关于版面费的问题，小编在此提醒大家，各个期刊版面费不尽相同，没有固定的标准，因为刊物级别不同，稿件质量不同，每千字的价格也不一样的，例如一般的省级和国家级期刊价格相对较低，论文的要求也没那么高，发表难度小很多，普刊版面费多在几百至一千左右，而核心期刊学术性较强，发行量也不大，稿件要求相对较为严格，发表价格也就上去了，而核心期刊一般都会上万，一至三万是比较常见的价格区间，还有sci期刊，发布价格也在万元以上，有些sci期刊是免费发表的，但是对文章的要求就相当严格了，想要发表是具有相当大难度的，因此具体的要根据刊物而定。

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