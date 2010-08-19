物流方面的论文可以发表在哪些期刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-19 15:57

现代社会中供应与需求的空间差十分普遍，现代人每日消费的物品几乎都是在相距一定距离的地方生产的。这么复杂交错的供给与需求的空间差都是靠物流来弥合的，物流也从中取得了利益，并不仅仅在于为企业减少了消耗、降低了成本或增加了利润，更重要的是在于提高企业对用户的服务水平，进而提高了企业的竞争能力。通过物流的服务保障，企业以其整体能力来压缩成本、增加利润，物流方面的论文可以发表在哪些期刊?

《物流技术》是1981年创刊，是经国家有关部门批准并备案的中国第一本专业物流刊物，目前由中国物流生产力促进中心主管，中国物资流通技术经济委员会、中国物资流通技术开发协会、物流技术研究所主办。国际刊号：ISSN：1005-152X，国内刊号：CN：42-1307/TB。

《物流工程与管理》由全国商品养护科技情报中心站主管，全国商品养护科技情报中心站主办。是中国创办最早，最富盛名的物流科技期刊，曾获国内贸易部优秀科技期刊奖，属于中国仓储养护行业核心期刊。国内统一刊号：CN42-1791TS国际标准刊号：ISSN1674-4993。

《物流科技》杂志1977年创刊，是我国第一本物流期刊。本刊由中国商业联合会主管，全国物流科技情报信息中心和中国仓储协会主办，面向国内外公开发行的国家级综合性科技期刊。其宗旨开展国内外物流与技术交流，促进物流与科技进步，为物流科学化、社会化、现代化服务。《物流科技》被中国核心期刊(遴选)数据库、中文科技期刊数据库、中国学术期刊(光盘版)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录，中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计刊源，成为展示物流研究的平台。

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