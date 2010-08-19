评高级职称有学历要求吗

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-19 15:28

评高级职称有学历要求吗?职称评审都是有学历条件要求的，一般来说，本科毕业，获得中级职称年限超过5年，符合其他申报条件的，就可以申报，如果是专科学历，则要求获得中级职称年限超过7年才可以申报，由此可见，学历条件与工作年限条件是密切相关的，学历不够的参评者可能要受些影响，不过可以破格申请，但是破格申请的条件就更高一些了，必须要在所在专业领域内获得省级、国家级以上个人荣誉称号，在科技方面做出比较大的贡献等等才可以破格申请，学历对工作年限的影响还是非常大的，比如云南主任医师职称，本科及以上学历要求聘任副主任医师满5年，而专科学历就要求累计从事护理工作满25年并且聘任副主任医师满5年。

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