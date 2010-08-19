评会计高级职称的财务论文发表期刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-19 15:07

最近有很多作者咨询会计高级职称的问题，关于论文发表的问题还是大家最为关注的问题，会计高级职称评审，发表论文是硬性条件，具体条件各个地区不大一样，比如，河北省要求国内核心报纸期刊或国外报纸期刊2篇以上;或国内非核心报纸期刊3篇以上;或省级报纸期刊4篇以上，安徽省要求省级以上刊物发表3篇以上;其中至少1篇发表在国家级刊物上，湖南要求发表1篇国家级刊物就可以了，因此，大家要结合自己所在省份的要求来考虑，而同省份各个单位的要求可能也会不同，评会计高级职称的财务论文发表期刊有哪些?

《会计研究》制定了严格的审稿用稿制度，建立了"三审终审制度"、"双向匿名审稿制度"，确保审稿过程科学、严谨、客观、公正;同时，在保证用稿质量的前提下，注重发现和培育学术新人，鼓励拓展会计学新领域，鼓励运用多种研究方法开展理论研究。

《会计师》创刊于2004年1月，经国家新闻出版总署批准。《会计师》杂志是一份集前沿性、实用性、理论性于一体的财会类期刊。我国著名会计学专家葛家澍教授担任了本刊第一届编委会主任(2004---2007)，另来自中国人民大学、财政部科研所、国家发改委的多位国内知名会计专家、学者担任了本刊的专家顾问。国内统一刊号CN36--1268/F、国际标准刊号ISSN1672—6723。

《中国总会计师》杂志是中国总会计师协会主办的，全国唯一以宣传中国总会计师形象为主的大型财经类杂志，系国家一级期刊，由于在该刊登载稿件可作为广大财会工者职称评定的依据，多年来该刊为国家培养了大批会计师及财会类专业人才。

《财会研究》自一九八○年创刊以来，荣获多项荣誉，深受全国财经界人士好评。为进一步拓展《财会研究》品牌,扩大《财会研究》影响,《财会研究》杂志创办了这个网站。该网站集成了在线投稿系统和会员稿件自助管理系统，方便广大读者作者阅读、投稿、发表、查询。

中国鸣网是一个专业致力于期刊征稿、论文发表、写作指导、文献参考等服务项目的综合服务网站，为客户提供了权威、专业的服务。用心服务是我们的运行宗旨，客户满意是我们的工作目标。经过多年的发展，本站与国内上几百种权威期刊保持着密切的合作关系，已拥有大批的固定客户群，覆盖全国大部分省市。