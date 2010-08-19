评会计高级职称的财务论文发表期刊
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-19 15:07
最近有很多作者咨询会计高级职称的问题，关于论文发表的问题还是大家最为关注的问题，会计高级职称评审，发表论文是硬性条件，具体条件各个地区不大一样，比如，河北省要求国内核心报纸期刊或国外报纸期刊2篇以上;或国内非核心报纸期刊3篇以上;或省级报纸期刊4篇以上，安徽省要求省级以上刊物发表3篇以上;其中至少1篇发表在国家级刊物上，湖南要求发表1篇国家级刊物就可以了，因此，大家要结合自己所在省份的要求来考虑，而同省份各个单位的要求可能也会不同，评会计高级职称的财务论文发表期刊有哪些?
《会计研究》制定了严格的审稿用稿制度，建立了"三审终审制度"、"双向匿名审稿制度"，确保审稿过程科学、严谨、客观、公正;同时，在保证用稿质量的前提下，注重发现和培育学术新人，鼓励拓展会计学新领域，鼓励运用多种研究方法开展理论研究。
《会计师》创刊于2004年1月，经国家新闻出版总署批准。《会计师》杂志是一份集前沿性、实用性、理论性于一体的财会类期刊。我国著名会计学专家葛家澍教授担任了本刊第一届编委会主任(2004---2007)，另来自中国人民大学、财政部科研所、国家发改委的多位国内知名会计专家、学者担任了本刊的专家顾问。国内统一刊号CN36--1268/F、国际标准刊号ISSN1672—6723。
《中国总会计师》杂志是中国总会计师协会主办的，全国唯一以宣传中国总会计师形象为主的大型财经类杂志，系国家一级期刊，由于在该刊登载稿件可作为广大财会工者职称评定的依据，多年来该刊为国家培养了大批会计师及财会类专业人才。
《财会研究》自一九八○年创刊以来，荣获多项荣誉，深受全国财经界人士好评。为进一步拓展《财会研究》品牌,扩大《财会研究》影响,《财会研究》杂志创办了这个网站。该网站集成了在线投稿系统和会员稿件自助管理系统，方便广大读者作者阅读、投稿、发表、查询。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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