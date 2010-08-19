语言类刊物有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-19 14:49

语言与我们的生活息息相关，语言架起人与人沟通的桥梁，人类社会的发展离不开语言，语言文字工作需要语言学提供理论支持，比如语言文字规范工作、各类媒体编辑记者播音主持工作、公关谈判工作、广告策划与设计等等，语言类刊物有哪些?

《语言文字应用》贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，致力于语言文字的规范化、标准化，集中发表语言文字应用领域的学术研究成果，努力促进语言文字应用学科的发展。主要栏目有：语言文字规划、语言文字规范、推广普通话、社会语言学、语言教学、对外汉语教学、计算机多媒体辅助教学、计算语言学、面向中文信息处理的现代汉语基础研究，并追踪报道国内外有关语言文字应用的热点问题。文章形式包括学术论文、学术报告、笔谈、资料等。

《语言与翻译》创刊于1985年1月，坚持党的四项基本原则，宣传党的民族政策和民族语言文字政策，贯彻“百家争鸣，百花齐放”的办刊方针。它主要刊登马克思主义语言学理论，党的语言文字方针、政策以及实施情况;以不同学术观点撰写的有关突厥语族诸语言的古代和现代语言文字研究、名词术语规范、正字法研究、方言调查;翻译理论与实践;汉语与双语教学研究;语言与民俗研究;书评等内容的文章。

《当代语言学》为中国社会科学院语言研究所的学术性刊物之一。它是由《国外语言学》易名而来，而《国外语言学》又是从《语言学资料》(系《中国语文》附属刊物)和《语言学动态》发展而成。几番易名反映了几代学人承前启后、继往开来的一个探索过程。

《语言科学》期刊于2002年11月创刊，是一本双月刊。主要刊登语言科学研究领域内有理论意义和应用价值的基础研究、应用基础研究、应用研究的专论，以及基于共时或历时的具体语言事实且有理论深度或独创性见解和在交叉学科、新兴学科领域中有突破性进展的专题研究成果。

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