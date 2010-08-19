语言类刊物有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-19 14:49
语言与我们的生活息息相关，语言架起人与人沟通的桥梁，人类社会的发展离不开语言，语言文字工作需要语言学提供理论支持，比如语言文字规范工作、各类媒体编辑记者播音主持工作、公关谈判工作、广告策划与设计等等，语言类刊物有哪些?
《语言文字应用》贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，致力于语言文字的规范化、标准化，集中发表语言文字应用领域的学术研究成果，努力促进语言文字应用学科的发展。主要栏目有：语言文字规划、语言文字规范、推广普通话、社会语言学、语言教学、对外汉语教学、计算机多媒体辅助教学、计算语言学、面向中文信息处理的现代汉语基础研究，并追踪报道国内外有关语言文字应用的热点问题。文章形式包括学术论文、学术报告、笔谈、资料等。
《语言与翻译》创刊于1985年1月，坚持党的四项基本原则，宣传党的民族政策和民族语言文字政策，贯彻“百家争鸣，百花齐放”的办刊方针。它主要刊登马克思主义语言学理论，党的语言文字方针、政策以及实施情况;以不同学术观点撰写的有关突厥语族诸语言的古代和现代语言文字研究、名词术语规范、正字法研究、方言调查;翻译理论与实践;汉语与双语教学研究;语言与民俗研究;书评等内容的文章。
《当代语言学》为中国社会科学院语言研究所的学术性刊物之一。它是由《国外语言学》易名而来，而《国外语言学》又是从《语言学资料》(系《中国语文》附属刊物)和《语言学动态》发展而成。几番易名反映了几代学人承前启后、继往开来的一个探索过程。
《语言科学》期刊于2002年11月创刊，是一本双月刊。主要刊登语言科学研究领域内有理论意义和应用价值的基础研究、应用基础研究、应用研究的专论，以及基于共时或历时的具体语言事实且有理论深度或独创性见解和在交叉学科、新兴学科领域中有突破性进展的专题研究成果。
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我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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