评地质类高级职称发表论文有何要求

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-19 13:39

地质工作是经济社会发展重要的基础性工作，近年来，地质工作得到了国家的高度重视，地质勘查和科学研究成就卓显，取得迅猛发展，各种矿产资源的保障离不开地质工作，同时，地质工作也是防治地质灾害、改善人居环境的重要手段，因此，地质工作为我国经济社会发展作出了重要贡献，这些都离不开地质工作的支持，评地质类高级职称发表论文有何要求?首先，地质职称和其他行业的职称一样，主要设有助理工程师、中级工程师、高级工程师，地质高级工程师的评定是需要发表职称论文的，来看看具体要求：

取得工程师资格后，公开发表、出版本专业有较高水平的论文(第一作者)、著作(主要编著者)，撰写有较大价值的专项技术分析报告，具备下列条件之一：

(一) 出版本专业著作1部;

(二) 在省级以上专业刊物发表论文2篇以上;

(三) 在国际或全国学术会议宣读交流论文2篇以上;

(四) 为解决复杂技术问题撰写有较高水平的技术分析报告或重大项目的立项研究(论证)报告两篇以上。

很多人提到职称论文就觉得很为难，其实大可不必，论文只要把握住基本的结构，条理清晰，能够结合自己的工作实践，并且具有一定的创新性，是不难发表的，职称论文的写作与我们的职业生涯和仕途晋升密不可分，我们在写作职称论文的时候需要做好充足的准备。多了解职称论文的发表要求和写作需要注意的一些事项。争取早日发表职称论文，早日得到晋升。