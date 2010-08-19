如何在中国知网上查询发表的论文

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-18 16:14

如何在中国知网上查询发表的论文?首先，登陆中国知网，如下图所示，网址为www.cnki.net，在知网首页，顶部的搜索框中输入文章标题，点击检索按钮即可，除了按照标题搜索，作者还可以按照作者姓名、单位、关键词、参考文献等方面进行搜索，搜索出结果后，点击文章标题，即为论文检索页，有时候作者检索不到自己的文章，心里不免犯嘀咕，是遇到假刊了吗?遇到这种情况，大家不必惊慌失措，知网收录文章也是需要时间的，没有检索到说明文章暂未被知网收录，知网一般是在作者收到刊物后1-2个月收录文章，这也是小编一直提醒大家要提前准备职称论文的原因之一。

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