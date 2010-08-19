特教发表文章有哪些杂志
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-18 16:03
特殊教育也是教育事业的重要组成部分，由于对象的特殊性，特殊教育与普通教育有着较大的区别，特殊教育是针对特殊儿童进行的教育，帮助他们学会自力更生，也是帮助社会减轻负担的一种投资。更重要的是，特殊教育是体现社会对残疾人的关怀，是保障他们的基本权的体现，是建设人类精神文明的基本措施之一，特殊教育的对象包括三类儿童：第一类是残疾儿童，其中包括盲、聋等感官残疾、智力残疾、肢体残疾、疾病和多重残疾等不同类型和不同程度残疾的儿童，;第二类是问题儿童，包括学习问题(学习困难、阅读困难、计算困难)、行为问题(打架、斗殴、吸毒、偷窃、反社会等)、情绪问题(悲观厌世、过于冲动)等不同类型问题的儿童;第三类是超常儿童，包括超常智力、能力和资赋优异的天才儿童，对于这些特殊的青少年儿童，就更加需要教育工作者的耐心与细心，那么，特教发表文章有哪些杂志?
《中国特殊教育》杂志是由中华人民共和国教育部主管，中央教育科学研究所主办，中央教科所心理与特殊教育研究部编辑出版。现为全国哲社类核心期刊，全国中文类核心期刊，是中国特殊教育领域唯一核心期刊。作为反映我国特殊教育研究最高水平的主要窗口，《中国特殊教育》不仅在中国特殊教育界享有很高的声誉，在国际上也有一定影响。现任社长孟万金教授，主编陈云英教授。
《现代特殊教育》——中国发行量最大的特殊教育专业期刊 读者对象：特殊教育学校、有特殊儿童少年就读的普通学校和康复机构的教师及其他工作人员，特殊教育管理和科研人员，大、中专院校特教专业的教师和学生，热心特殊教育事业的社会各界人士。
《民族教育研究》主要读者对象： 各地民族院校、师范院校、民族师专、西藏中学和教育学院、教师进修学院等各校师生，以及少数民族地区中小学教师;各级民委、统战、宗教、教育管理干部和思想政治工作者，各地各类图书馆、阅览室、资料室和有关个人。
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我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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