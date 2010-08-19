大学老师评职称需要什么

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-18 15:33

大学的第一使命就是培养人才，人才的培养离不开高校教师的引导与教诲，大学老师评职称需要什么?首先就是学历条件了，说到学历条件又不得不说工作年限要求，因为二者是紧密相连的，比如初级需要一年工作年限，中级一到五年工作年限，高级职称五年以上工作年限，年限问题，主要受限于学历，学历越高，可评的时间越短，学历不够者，还要在这些时间上加倍。

评高级职称还要写论文，发表文章，或有成果之类的，在大学教师中，有的人确实满腹经纶而又口若悬河，教学效果极佳，但是在学术成果方面却没什么作品，这无疑会对教师的职称评审产生不利的影响，不论是以前还是新教改实施以后，论文的发表都是硬性条件，论文的发表还要看发表在了什么级别的刊物上，如果发表在省一级的刊物上，肯定不如发表在国家级的刊物上，而在学术界最权威的刊物莫过于所谓的核心期刊了。这好象由人事厅来评，比较严格。 评初中级、副高级职称大部分由单位说了算的，评的人多考试分数就上调，人少就下降，具体要看教师所在高校的具体情况了。

除了以上条件，还需要教育教学经验材料的总结、计算机水平、英语水平等，以上两个条件是比较重要的两个条件，举个例子，有些高校评副教授博士以下学历的教师基本没戏，并且需要发表于核心期刊的论文2篇，这个难度可想而知，因此，高校教师想要评职称还是具有相当难度的，教师在平时积累教学经验进行日常教学活动之余，不妨利用闲暇时间在学术成果上下下功夫，做到两手抓两手都要硬，才能顺利通过职称评审。

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