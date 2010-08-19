助理工程师评工程师论文要几篇
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-18 15:09
有作者咨询助理工程师评工程师论文要几篇?助理工程师评工程师也就是评中级工程师了，一般来说中级职称需要在普通期刊上发表1-2篇论文就可以了，不同行业不同地区的中级工程师在评审的时候对论文的要求也是不同的，大家要结合自己所在地所在单位的具体要求来考虑，可以咨询单位负责部门，或是当地负责职称评审的部门。
还有一个问题需要提醒大家注意，有很多人在评职称的时候由于没有提前准备论文导致交职称材料的时候论文不到位而错过评职称的时间了，错过了这一次只能再等下一年了。所以，论文是必须要提前准备的，早点准备论文安排版面也比较容易，我们建议中级职称论文最好提前半年准备，以免临时抱佛脚，一来因为期刊的版面本来就有限，不论是普刊还是核心，二来如果没有版面而作者急需发表的话，花费一笔额外的加急费在所难免，加急费通常比一般的发表费用高出不少，所以建议大家提前准备，做到有备无患。
中级工程师论文发表期刊推荐：河南水利与南水北调
《河南水利与南水北调》水利科技杂志，创刊于1956年，由河南省水利厅主办。以举世瞩目的南水北调工程为办刊主体，宣传南水北调工程的伟大意义。她回顾南水北调工程的历史背景，追踪工程实施的长廊。是传播水利科技的渠道，促进科技交流的平台，展示科技创新的窗口，加速成果转化的动力，展示优秀人才的舞台,企事业成功的载体。
中国鸣网是一个专业致力于期刊征稿、论文发表、写作指导、文献参考等服务项目的综合服务网站，为客户提供了权威、专业的服务。用心服务是我们的运行宗旨，客户满意是我们的工作目标。经过多年的发展，本站与国内上几百种权威期刊保持着密切的合作关系，已拥有大批的固定客户群，覆盖全国大部分省市。
下一篇：大学老师评职称需要什么
精品阅读推荐
- 12016-09-18大学老师评职称需要什么
- 22016-09-18助理工程师评工程师论文要几篇
- 32016-09-18正规教育论文发表的期刊有哪些
- 42016-09-18四川省有哪些教育类期刊
- 52016-09-14安徽学术期刊有哪些
- 62016-09-14评律师中级职称关于论文要求是什么
- 72016-09-14政治类普通期刊比较好发的有哪些
- 82016-09-14教师中学一级职称论文怎么写
- 12014-11-18核心期刊和C刊的区别
- 22015-05-26论文相似度要小于多少才可以发表
- 32014-12-23毕业论文副标题和分标题怎么写
- 42016-02-012016年广西中小学教师职称评审要求有哪些
- 52015-04-102015年核心期刊目录什么时候公布
- 62015-06-23一篇论文可以有两个通讯作者吗？
- 72015-04-13如何去评价一篇毕业论文的好坏
- 82014-12-17毕业论文撰写实证分析都有哪些
- 12016-09-18企业安全监察现状与管理
- 22016-09-18工程测量在建筑施工质量管理
- 32016-09-18钢结构工业厂房的设计
- 42016-09-18如何维护低压配电变压器
- 52016-09-18低压配电变压器维护与保养
- 62016-09-18人力资源管理风险预警模型
- 72016-09-18互联网金融时代商业银行转型
- 82016-09-18我国农村土地信托流转模式
- 12016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 22016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 32010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 42016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 52016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 62012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 72012-12-29FCGK-1型强效防蜡导流装置在濮城油田的应用
- 82010-08-19论诚实守信的重要性
优质论文推荐更多>>
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
优质期刊推荐
- 1省级设计艺术(山东工艺美术学院学报)
- 2省级洛阳理工学院学报(自然科学版)
- 3省级课堂内外(小学版)
- 4省级吉林省教育学院学报(上旬)
- 5省级南腔北调
- 6省级 黄冈师范学院学报
- 7省级右江医学
- 8省级课程教材教学研究(教育研究版)
- 1学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 2学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 3学报《辽宁行政学院学报》
- 4学报《内蒙古财经大学学报》
- 5学报《安徽职业技术学院学报》
- 6学报《广西财政高等专科学校学报》
- 7学报《北京石油化工学院学报》
- 8学报《中国石油大学胜利学院学报》
核心期刊推荐
-
艺术百家级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:32-1092/J
国际刊号:1003-9104
单位：江苏省文化艺术研究院艺术百家
长春理工大学学报(自然科学版)级别：北大核心
周期：季刊
国内刊号:22-1358/TH
国际刊号:1672-9870
单位：长春理工大学长春理工大学学报(自然科学版)
现代情报级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:22-1182/G3
国际刊号:1008-0821
单位：中国科技情报学会现代情报
外语电化教学级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-1036/G4
国际刊号:1001-5795
单位：上海外国语大学外语电化教学
-
外语电化教学级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-1036/G4
国际刊号:1001-5795
单位：上海外国语大学外语电化教学
新疆社会科学级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:65-1211/F
国际刊号:1009-5330
单位：新疆社会科学院新疆社会科学
山东农业大学学报(自然科学版)杂志级别：北大核心
周期：季刊
国内刊号:37-1132/S
国际刊号:1000-2324
单位：山东农业大学山东农业大学学报(自然科学版)杂志
海南医学院学报级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:46-1049/R
国际刊号:1007-1237
单位：海南医学院海南医学院学报
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》