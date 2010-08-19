助理工程师评工程师论文要几篇

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-18 15:09

有作者咨询助理工程师评工程师论文要几篇?助理工程师评工程师也就是评中级工程师了，一般来说中级职称需要在普通期刊上发表1-2篇论文就可以了，不同行业不同地区的中级工程师在评审的时候对论文的要求也是不同的，大家要结合自己所在地所在单位的具体要求来考虑，可以咨询单位负责部门，或是当地负责职称评审的部门。

还有一个问题需要提醒大家注意，有很多人在评职称的时候由于没有提前准备论文导致交职称材料的时候论文不到位而错过评职称的时间了，错过了这一次只能再等下一年了。所以，论文是必须要提前准备的，早点准备论文安排版面也比较容易，我们建议中级职称论文最好提前半年准备，以免临时抱佛脚，一来因为期刊的版面本来就有限，不论是普刊还是核心，二来如果没有版面而作者急需发表的话，花费一笔额外的加急费在所难免，加急费通常比一般的发表费用高出不少，所以建议大家提前准备，做到有备无患。

中级工程师论文发表期刊推荐：河南水利与南水北调

《河南水利与南水北调》水利科技杂志，创刊于1956年，由河南省水利厅主办。以举世瞩目的南水北调工程为办刊主体，宣传南水北调工程的伟大意义。她回顾南水北调工程的历史背景，追踪工程实施的长廊。是传播水利科技的渠道，促进科技交流的平台，展示科技创新的窗口，加速成果转化的动力，展示优秀人才的舞台,企事业成功的载体。

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