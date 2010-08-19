正规教育论文发表的期刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-18 14:11

最近教师职称论文一直是个热点的领域，不论是职称新政还是论文的写作，都是众多教师朋友关注的焦点，小编认为，新政给教师朋友带来了一些挑战，不论是教学成果还是职称论文的质量，都有了更高的要求，比如，城镇中小学教师评聘高级教师职务须有一年以上在农村学校或薄弱学校任教、支教的经历，比如幼儿园老师也可以参评中高级职称等等，不少教师早就感叹评职称难于上青天，这无疑有增大了评职称的难度，但是凡事都具有两面性，虽说难度加大了，但对教师个人发展以及教学研究能力水平无疑是个强有力的督促，从更大的角度来说，对我国的教育事业都是意义重大的，正规教育论文发表的期刊有哪些?

《河北教育(德育版)》省级教育期刊，创刊于1949年，是由河北教育报刊社主办的宣传党和政府关于教育的方针政策,传播科学的教育思想和教学方法,提供教学参考资料,为教师提高思想和业务水平,丰富和活跃生活服务的刊物。

《北京教育》教育杂志投稿，创刊于2001年，是北京市教委主管、北京教育音像报刊总社主办，面向国内外公开发行的融理论性、指导性、服务性于一体的教育综合类刊物，是北京市社科类一级期刊。

《课程·教材·教法》教育教学期刊，自1981年创刊以来，始终坚持理论联系实际的原则，融学术性、指导性、实用性为一体，深受广大中小学教师和教育教学研究人员的欢迎;是课程、教材、教法研究方面的权威杂志。读者对象为中小学教师和教研员、师范院校师生、课程教材研究者、教育行政领导。

《教师教育论坛》自2007年开始。本刊哲学社会科学版扩展刊期为月刊，全年出版12期。其中双月号(2、4、6、8、10、12)各期为综合性学术类内容，刊载各类高校教师、研究生及各类学术研究人员的学术论文及研究成果，其学科涵盖政治、法律、经济、中文、教育、英语、历史等各人文社会科学专业。

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