四川省有哪些教育类期刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-18 13:53

随着人类进入知识经济时代，人力资本成为了经济发展的引擎，人力资本投资成为了投资回报率最高的投资，而在人力资本投资形式中，最重要的投资就是教育投资，四川作为我国西部主要的大省，其经济总产值在我国国民经济中有着重要的位置，人均GDP也是在全国名列前茅，近年来四川的教育事业也取得了很大的发展，包括藏区的教育，四川省有哪些教育类期刊?

《当代职校生》四川省教育论文征稿，创刊于1995年，是由四川教育报刊社主管和主办。办刊宗旨：为职教事业服务、为职业学校学生服务。

《四川教育》月刊是由四川省教育厅主管，四川教育报刊社主办的教育类杂志。创刊于1957年的《四川教育》，始终秉承“服务教育、服务学校、服务教师”的宗旨，以聚集教育热点、追踪理论前沿、报道先进典型、传递教改信息为己任，读者对象为广大中小学教师、教育研究人员和教育行政干部。

《四川师范大学学报》(社会科学版)是四川师范大学主办的、以发表高校教学科研人员学术成果为主的综合性学术理论刊物，创刊于1974年，向国内外公开发行。创刊30年以来，认真贯彻执行"双百"、"二为"方针，坚持人文社会科学研究的正确方向和严谨求实的优良学风，努力繁荣社会主义科学与文化。

中国鸣网是一个专业致力于期刊征稿、论文发表、写作指导、文献参考等服务项目的综合服务网站，为客户提供了权威、专业的服务。用心服务是我们的运行宗旨，客户满意是我们的工作目标。经过多年的发展，本站与国内上几百种权威期刊保持着密切的合作关系，已拥有大批的固定客户群，覆盖全国大部分省市。