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安徽学术期刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-14 17:32

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安徽建筑大学学报

　　《安徽建筑大学学报》本刊以建设有中国特色社会主义理论为指导、坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持理论联系实际的原则。主要报道建筑工程中科研、设计、施工、教学、生产和管理方面具有创造性和实用价值的论文。

安徽史学

　　《安徽史学》主要刊登安徽历史研究方面的学术论文，涉及对安徽重要历史事件和历史人物的研究，非安徽籍的重要历史人物对安徽的影响等方面。杂志始终坚持学术性、高品位的宗旨，获得广泛好评。

安徽中医学院学报

　　《安徽中医学院学报》是国内外公开发行的中医药学术刊物，81年创刊。以提高为主，注重实用，立足安徽，面向全国。主要反映最新的中医药科研、临床、教学成果与经验。入选“中国科技核心期刊”、“中国科技论文统计源期刊”及“中国科学引文数据库”、“中国学术期刊评价数据库”来源期刊等。　

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