评律师中级职称关于论文要求是什么
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-14 17:04
律师的职称有5级，律师助理是最低一级，然后是四级律师、三级律师、二级律师、一级律师，中级职称就是三级律师，评律师中级职称关于论文要求是什么?
论文与著作, 符合下列条件之一
1、在有国内统一刊号( CN )或国际统一刊号( ISSN )的报刊上发表本专业学术论文 1 篇以上 ( 每篇字数在 2000 字以上 ); 或在省级专业学术会议上宣读本专业学术论文 2 篇以上 ( 每篇字数在 3500 字以上 ) 。
2、正式出版有统一书号( ISBN )的本专业学术论 ( 译 ) 著或法学教材 1 部以上 ( 本人撰写 1 万字以上 ) 。
律师中级职称论文发表期刊推荐：
《东方法学》是上海世纪出版集团主管，上海市法学会和上海人民出版社主办，上海市第一中级人民法院、上海财经大学法学院协办的法学理论专业期刊。本刊是法学理论双月期刊，鼓励学者通过理论创新，推动法治进步。欢迎有理论深度，有历史重感，有广阔视野的作品。
《法律适用》杂志是最高人民法院主管、国家法官学院主办的一本应用法学理论研究刊物。它立足于中国司法实践，着重对审判实践中的新型、疑难、特殊法律问题进行研究，突出法学理论研究与司法实践相结合的特色，本着探讨争鸣、完善司法精神，展示法官学术研究成果。
创刊于1980年的《法学杂志》，是我国改革开放之后最早的法学期刊之一，1980年由司法部确定为国家一级法学期刊。创刊27年来,《法学杂志》以内容丰富、观点鲜明、文字精炼的独特办刊特色，赢得了在法学期刊阵营中的较高地位，受到中外读者的欢迎。
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我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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