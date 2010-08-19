评律师中级职称关于论文要求是什么

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-14 17:04

律师的职称有5级，律师助理是最低一级，然后是四级律师、三级律师、二级律师、一级律师，中级职称就是三级律师，评律师中级职称关于论文要求是什么?

论文与著作, 符合下列条件之一

1、在有国内统一刊号( CN )或国际统一刊号( ISSN )的报刊上发表本专业学术论文 1 篇以上 ( 每篇字数在 2000 字以上 ); 或在省级专业学术会议上宣读本专业学术论文 2 篇以上 ( 每篇字数在 3500 字以上 ) 。

2、正式出版有统一书号( ISBN )的本专业学术论 ( 译 ) 著或法学教材 1 部以上 ( 本人撰写 1 万字以上 ) 。

律师中级职称论文发表期刊推荐：

《东方法学》是上海世纪出版集团主管，上海市法学会和上海人民出版社主办，上海市第一中级人民法院、上海财经大学法学院协办的法学理论专业期刊。本刊是法学理论双月期刊，鼓励学者通过理论创新，推动法治进步。欢迎有理论深度，有历史重感，有广阔视野的作品。

《法律适用》杂志是最高人民法院主管、国家法官学院主办的一本应用法学理论研究刊物。它立足于中国司法实践，着重对审判实践中的新型、疑难、特殊法律问题进行研究，突出法学理论研究与司法实践相结合的特色，本着探讨争鸣、完善司法精神，展示法官学术研究成果。

创刊于1980年的《法学杂志》，是我国改革开放之后最早的法学期刊之一，1980年由司法部确定为国家一级法学期刊。创刊27年来,《法学杂志》以内容丰富、观点鲜明、文字精炼的独特办刊特色，赢得了在法学期刊阵营中的较高地位，受到中外读者的欢迎。

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