政治类普通期刊比较好发的有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-14 16:34
写好一篇合格规范的政治学术论文，需要作者用心去对待，不能为了发表而发表，政治学术论文它展现的是你在之前的学习和工作中的一个成果和心得体会，只有你写的论文质量高才能发表在更高层次的期刊上，对您评职称晋升才有更大的帮助，政治类普通期刊比较好发的有哪些?
《中国国情国力》以帮助读者“正确认识国情、准确把握国力” 和服务于地区和产业经济社会发展为办刊宗旨，以分析国情、报道国力为主要内容，涉及经济、社会、科技、文化等多个领域，尤以党政高层领导、经济主管部门、研究机构和大专院校知名专家、学者的最新研究成果和各地区经济社会发展成果及行业企业创新建树经验为主打产品。
《行政科学论坛》办刊宗旨：坚持正确的办刊方向，刊载行政学理论研究成果，交流行政体制改革的重点和难点问题，开展学术交流，为推进行政体制改革和政府职能转变服务。读者定位：国家各级行政管理人员、高等院校师生及相关科研院所的社会科学理论工作者。
《陕西社会主义学院学报》政治学报，创刊于1998年，由陕西社会主义学院主办。本刊坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，坚持正确的舆论导向，严格遵守党和国家有关新闻出版的方针、政策，全国准确地宣传党的统一战线理论、方针、政策为主要内容，全国准确地宣传科学社会主义理论，交流社院教学等。
《党史博采(理论版)》党史理论研究期刊，创刊于2005年，由中共河北省委党史研究室;河北省中共党史学会主办。在传承原有的“以史鉴今，资政育人”的办刊宗旨上，突出党史研究和理论研究的专业性、实践性和学术性;立足培养党史理论学术新人，努力营造学术氛围;精心打造党史理论研究品牌杂志，鼓励学术创新。
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我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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