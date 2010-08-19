教师中学一级职称论文怎么写

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-14 15:40

中小学教师职称制度改革在全国全面推开，越来越多的省份加入其中，最大亮点无疑是将分设的中学、小学教师职称系列统一为初、中、高级，教师中学一级职称申报论文条件是什么?晋升中学一级教师职务者除具备一般教学成果条件外，不同类型学校、科研机构的要求也不尽相同，论文条件也略有不同，我们分别来看一下：

省级重点中学至少有一篇(第一作者，下同)论文在市级以上教育刊物发表或市级以上学术会议上交流;普通高中(含职业中学文化课教师)至少有一篇论文在县级以上教育刊物上发表或县以上学术会上交流;职业中学至少有一篇本专业的交流论文;初级中学至少有一篇本学科论文在县(区)交流;教师进修学校至少有一篇专业论文在市级以上教育刊物发表;教研机构每学年不少于两次示范课或学术讲座;在市级核心刊物上发表不少于4篇教研教改论文。

那么教师中学一级职称论文怎么写呢?首先，要勤于思考总结，很多教师的论文只是一些旧的理论，没有自己的东西，论文最讲究创新性了，只有通过你的实践及经过你的思考，你有了新的想法，特别是有了鲜活的案例后，文章才有价值，如果只是一些陈词滥调相信没有哪家杂志社愿意录用，教师可以利用教学之余的时间多多关注教育热点观念，多多学习，论文的学术含量主要在于平时个人的积累，另外，论文应当和自己的教学实践和经验紧密结合，教师们只有在自己的教育教学实际中寻找到理论的真正价值，论文才能出彩，在文章的写作过程中，借用别人的案例或是理论是不可避免的，建议大家引用别人的原话一般要在文末著名出处，参考网络文章,要把网址复制上去。“引用”可以直接引用也可以间接引用。直接引用，即对别人的文章原摘不误，这样的引用要加引号。间接引用是用自己的话来讲别人的观点，这样的引用不必加引号。如果在论文中出现整段引用了别人的原话，没有引号也没有注明出处，被认定为抄袭的可能性就大了，这样一来，职称评审就很有可能被耽搁了，因此，建议大家提前准备论文，尤其一些没有发表经验的教师，以免最后时间仓促。

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