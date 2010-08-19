统计师职称需要发表几篇论文

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-13 17:32

统计师职称需要发表几篇论文？以高级职称为例，本专业或相近专业学术论文五篇，公开发表3篇省级刊物，2篇国家级刊物，如果单位名额有限，核心刊物还需要发表几篇，具体要求还要咨询本单位人事部门或相关部门，早在前些年，我国的统计员和助理统计师合二为一改名为初级统计资格，统计专业技术初级资格考试科目有统计学和统计法基础知识和统计专业知识和实务，统计专业技术中级资格考试科目有统计基础理论及相关知识和统计工作实务。

高级职称有的要求发表国家级期刊，有的要求发表核心期刊，投稿核心期刊应该注意论文撰写的质量，如果是工科核心论文，那最基本应该附图表说明，另外，国内的核心期刊安排周期都是比较长的，这中间有好几个月的间隔。其次，国家级期刊发表对发表论文的要求偏低，但是也要求是正规的学术论文格式，具备可读性，科学性和严谨性。国家级论文发表投稿相对容易，但也经常出现投稿一个月没有消息回复的。具体看杂志社的办事效率。

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