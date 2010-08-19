图书馆方面比较好发的期刊
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-13 17:02
图书馆工作者也是有相应职称的，很多人可能对图书馆这方面的职称比较陌生，图书馆的职称和其他行业的职称一样分为初中高三个级别，具体分为正高、副高、中级、初级，参评者等一年转正后可以直接申请初级职称，拿到初级职称后要申报中级职称就要参加计算机应用能力方面的考试了，还有要发表一定数量的论文，图书馆方面比较好发的期刊有哪些?
《图书馆理论与实践》杂志简介：刊物虽远处江湖，却心怀宇宙，努力践行专业期刊宗旨;既立足西垂，更面向东南北中，失志不渝学术杂志本色。长期关注理论前沿，时时追踪行业热点。鼓劢学术争鸣，扶持新人新作。每每有巨擘赐稿，期期有原创佳品。
《图书馆学刊》创刊于1979年，是国内创刊较早的图书馆学刊物之一。创刊多年来，本刊恪守内求质量，外树形象，努力追求完美形式与丰富内容的和谐统一的办刊宗旨。在普及与提高并举的出版原则指导下，注重图书馆学理论与实际工作的紧密结合，融学术性、知识性和实用性于一体，立足辽宁，面向基层，服务全国，很好地适应了各级各类图书情报工作者实践、学习的需要。
《图书与情报》是创刊于1980年的双月刊。创刊以来一直秉承图书与情报注重文章的学术底蕴和思想深度，着眼理论与实践的统一的办刊宗旨，追求文化的流播和传承，具有深厚的理论性、思想性和鲜明的文化办刊特色。
《图书情报知识》(ISSN1003-2797 CN42-1085/G2)是经国家新闻出版署批准，教育部主管，武汉大学主办，武汉大学信息管理学院和武汉大学信息资源研究中心承办的国家一级学科“图书馆，情报与档案管理”综合性学术期刊。
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电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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周期：季刊
国内刊号:22-1358/TH
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单位：长春理工大学长春理工大学学报(自然科学版)
现代情报级别：北大核心
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山东农业大学学报(自然科学版)杂志级别：北大核心
周期：季刊
国内刊号:37-1132/S
国际刊号:1000-2324
单位：山东农业大学山东农业大学学报(自然科学版)杂志
海南医学院学报级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:46-1049/R
国际刊号:1007-1237
单位：海南医学院海南医学院学报
厦门大学学报(自然科学版)杂志级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:35-1070/N
国际刊号:0438-0479
单位：厦门大学厦门大学学报(自然科学版)杂志
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《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》