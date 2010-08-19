图书馆方面比较好发的期刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-13 17:02

图书馆工作者也是有相应职称的，很多人可能对图书馆这方面的职称比较陌生，图书馆的职称和其他行业的职称一样分为初中高三个级别，具体分为正高、副高、中级、初级，参评者等一年转正后可以直接申请初级职称，拿到初级职称后要申报中级职称就要参加计算机应用能力方面的考试了，还有要发表一定数量的论文，图书馆方面比较好发的期刊有哪些?

《图书馆理论与实践》杂志简介：刊物虽远处江湖，却心怀宇宙，努力践行专业期刊宗旨;既立足西垂，更面向东南北中，失志不渝学术杂志本色。长期关注理论前沿，时时追踪行业热点。鼓劢学术争鸣，扶持新人新作。每每有巨擘赐稿，期期有原创佳品。

《图书馆学刊》创刊于1979年，是国内创刊较早的图书馆学刊物之一。创刊多年来，本刊恪守内求质量，外树形象，努力追求完美形式与丰富内容的和谐统一的办刊宗旨。在普及与提高并举的出版原则指导下，注重图书馆学理论与实际工作的紧密结合，融学术性、知识性和实用性于一体，立足辽宁，面向基层，服务全国，很好地适应了各级各类图书情报工作者实践、学习的需要。

《图书与情报》是创刊于1980年的双月刊。创刊以来一直秉承图书与情报注重文章的学术底蕴和思想深度，着眼理论与实践的统一的办刊宗旨，追求文化的流播和传承，具有深厚的理论性、思想性和鲜明的文化办刊特色。

《图书情报知识》(ISSN1003-2797 CN42-1085/G2)是经国家新闻出版署批准，教育部主管，武汉大学主办，武汉大学信息管理学院和武汉大学信息资源研究中心承办的国家一级学科“图书馆，情报与档案管理”综合性学术期刊。

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