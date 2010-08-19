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中医发表文章有哪些期刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-13 16:13

 　　中医在我国有着悠久的发展历史，内涵博渊，值得我们学习探究，中医告诉我们治病的方法是多种多样的，一种病比如感冒用针灸、按摩、灸法、中药、西药等都可以达到治愈的效果，并且对身体的损伤也很小，现如今也有很多西方国家也开始发展中医医学，中医发表文章有哪些期刊?

　　《辽宁中医药大学学报》是由辽宁中医学大学主办的核心医学期刊。自创刊以来，深受广大读者及作者好评。坚持以中医中药为主体，以教学科研为先导，以基层实用为根本，及时报道新理论、新技术、新思路、新成果。重点为中医药高中等院校教师、学生及医药人员服务，尤其是硕士研究生、博士研究生。栏目新颖，切合实际，内容丰富，实用性强。

辽宁中医药大学学报

　　《中国中医药咨讯》杂志(双月刊)本刊是新闻出版总署正式批准，中国科学技术协会主管，中华中医药学会主办的国家级医药卫生综合类科技学术期刊。国内刊号：CN11-5560/R 国际刊号：ISSN2075-2156，邮发代号：18-90。

中国中医药咨讯

　　《中医学报》(原《河南中医学院学报》)于1985年创刊由中华中医药学会与河南中医学院联合主办，为中华中医药学会系列期刊(国家级科技核心期刊)。定位于科技期刊学术类。探讨中医药学基本理论，报道中医药科学实验、临床研究成果、边缘学科和交叉学科研究进展以及各相关学科学术成果，促进学术交流。

中医学报

　　《中医临床研究》杂志是由中国科学技术协会主管，中华中医药学会主办，经国家新闻出版总署批准，国内外公开发行的国家级学术期刊。

中医临床研究

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