一篇核心从投稿到见刊一般需要多久
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-13 15:06
一篇核心从投稿到见刊一般需要多久?小编先来分享一位作者的经历，作者投的是本很不错核心刊物，杂志社并没有要求作者修改，可以发表，但是要等两年，在过去一年多的时候杂志社通知作者由于某些原因不能发表了，是的没错，核心期刊收稿要求高，版面稀缺，发表难度大，是众所周知的事实。核心期刊在发表运作费用上，相较于普通期刊也是比较高的，核心刊物或是sci发表周期就是这么长，通常都要一年以上，因为好的刊物有源源不断的稿源，更有些还要刊登学术大佬的文章，核心刊物为什么发表周期如此长?我们来看看核心刊物的审稿流程：
编辑初审
通过官方渠道投稿的稿件编辑部一般会进行登记处理，并安排相关栏目编辑初审，编辑对论文的格式、内容是否适合杂志刊发等审核，并通过相应的方式反馈给作者，编辑初审的时间各个刊社情况略有不同，核心期刊的初审时间，大都在10-30天左右，初审阶段最好在审核结束前1-3个工作日致电询问结果
专家外审
通过编辑部初审的稿件为了确定研究的最新情况及成果的正确性，杂志社有自己的专家审稿团队，即了解相关领取的最新研究成果及进展的学者，初审通过的稿件会以“匿名”方式发送给专家进行审稿，审稿专家在一定时间内给予审稿回复，编辑部综合多位(2-3名)专家的意见确定外审的结果，外审是核心期刊必经的过程，时间较长一般为1-2个月
主编终审
外审给予刊发意见的稿件，会送主编终审，部分核心期刊会有编审会，时间上不好定性这一阶段的时间，因为可快可慢，部分核心期刊会保持一定的退稿率，终审是文章审稿经历的最后一个环节，终审阶段不用咨询，有结果会及时通知到作者
审稿通过的论文编辑会联系作者提供清样的信息，如果需要调整格式或者修改完善相关内容，作者一定要及时回复相关信息，因为清样定版之后就是出刊印刷了
核心期刊的编辑，每天都要收到上百篇稿件，这么多的论文，编辑是如何审稿的呢?初审编辑，一般会先看题目，筛选一批论文，淘汰一批论文。其次，编辑会通过摘要内容，再刷掉一批。再三，编辑会根据文章段落的逻辑性，即文章架构，再淘汰一批。最后，才是根据论文的创新性、深度和学术性，具体审稿，想要在如此众多的稿件中脱颖而出，那么论文的质量一定要过硬才行，并且有一定的学术含量和创新性，因此，大家平时要在自己的本职工作中不断积累，不断提升，才能写好论文顺利发表。
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