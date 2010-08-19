教育类的国家期刊有那些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-13 14:32

教育是百年大计， 教育是提高人民综合素质、促进人的全面发展的重要途径，是振兴国家的重要途径，如何教育好下一代是一个永恒的话题，教育离不开教师，教师是人类的文明工程师，教师在一个人的成长过程中扮演者重要角色，教师能力水平直接关系着学生的成长，教师能力水平的一个重要鉴别途径就是职称了，现在中小学、幼儿园教师都可以参评高级职称了，教育界对此颇为关注，新政策对职称论文提出了更加灵活的要求，同时也更加严格，教育类的国家期刊有那些?

《课程教育研究》杂志系内蒙古社科联主管，中国外语学习学研究会主办，国家级教育期刊，面向国内公开发行的教育类学术期刊。国际标准刊号：ISSN2095-3089、国内统一刊号CN15-1362/G4、旬刊。本刊突出反映广大教育工作者在教育教学过程中的新理论、新观点、新方法和新经验，探索教育教学改革过程中的新思路、新特点。以“科学、新颖、实用、交流”为办刊目标，系国际性、学术性、综合性的教育研究类刊物。

《化工高等教育》杂志从1984年创刊至今，逐渐形成了面向化工高等院校为主的办刊特色，创办了“高等教育改革”、“课程建设与改革”和以化工类学生必修主干课程化工原理、物理化学为代表的，阐述教学重点与难点的连载讲座等重点栏目，深受化工类高等院校师生的欢迎。

《广东教育》被北大1992版核心期刊、北大1996版核心期刊收录。设有综合、高中、职教等版本。坚持正确的舆论导向，锐意进取，奋发图强，优质高效地做好教育宣传工作，使所办期刊在全国产生较大影响。已连续三届获广东省优秀期刊奖。

《双语学习》集学术性、实用性、权威性、前瞻性与专业性于一体，杂志内容丰富，印制精美，具有很高的学术价值和社会影响力，读者遍布全国各研究机构、巾小学校及高等院校等。

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