化学期刊有哪些是核心
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-13 14:17
化学在保证人类的生存并不断提高人类的生活质量方面起着非常重要的作用，许多行业的发展都离不开化学，农业、医药、工业等等，可以说，化学资源是支撑这些行业平稳发展的基础学科，在农业中利用化学生产化肥和农药，以增加粮食的产量，医学中利用化学合成药物，以抑制细菌和病毒，保障人体健康，对我们的生活息息相关，化学期刊有哪些是核心?
《化学研究与应用》杂志创刊于1989年，属化学类中文核心期刊，是化学类综合性学术月刊。本刊理论与应用并重，信息量丰富,可读性强，覆盖面宽。宜于从事化学研究与应用开发的高校师生、科研人员、厂矿企业技术人员及有关管理人员与情报工作者投稿、订阅和搜集。
《应用化学》办刊宗旨“着重报道化学学科有应用前景的基础研究、边缘学科和结合生产实际的创造性科研成果，在科学研究和应用之间起桥梁作用。”《应用化学》编委会由国内外66名遍及在各高等院校和科研单位的知名学者组成(其中有6名国外专家，17名中科院院士)。并有一支上千人组成的审稿专家队伍，他们分布在全国各重点院校和科研单位。
《化学研究》创刊于1987年，是公开发行的学术性期刊，由河南大学主办。办刊宗旨：报导化学领域各分支学科研究的新成果，介绍新知识，新技术，促进学术信息交流。读者对象为大专以上水平的化学、化工科研人员、教育及在校本科生、研究生等。
《化学工程》是全国化工化学工程设计技术中心站及中国石油和化工堪察设计协会化学工程设计专业委员会主办的化工行业学术性及技术应用性刊物，是国内创刊最早的化学工程专业刊物。创刊于1972年，双月刊，国内外发行，国际标准刊号为ISSN1005-9954，国内统一刊号为61-1136/Q，国外总发行现由中国国际图书贸易总公司代理，国外发行代号为4814BM。
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我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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