研究生怎么发表省级论文
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-12 17:36
要让研究生论文在期刊发表，需要在长度、选择性、写作风格以及对数据的分析解读等方面符合期刊的要求，一般研究生论文难度比本科毕业论文难度要大很多，大部分都要达到2-3万字左右，这对于很多人来说是个挑战，三四千字的论文还是可以顺利完成的，那么两三万字的论文如何写?研究生怎么发表省级论文?首先，我们来看看研究生论文的一般要求：
(一)研究生在申请学位前，必须发表一定数量的论文;
(二)所发刊物凡属北京大学图书馆、南京大学中国社会科学研究评价中心、中国科学院、中国社科院、中国科技部科技信息研究所等5个单位近5年来公布的刊物均予认可。
(三)论文作者单位必须标明“xx大学”字样方予认可，标有两个单位的只认可第一个单位;
(四)必须以第一作者身份发表论文，如导师为第一作者，研究生为第二作者的可以认可;
(五)凡是发表在SCI、EI、ISTP、IS的论文1篇可按2篇计算;
(六)所发表的论文必须是与本专业相关的研究性论文;
(七)增刊、专刊上发表的论文不予认可;
论文要发表首先是写，自己想写到什么程度，等写好了看看自己论文的档次适合发表什么样子的刊物，关于刊物知名度老板知道，关于刊物的联系网络上有，各个学校的图书馆网页上都应该有，要是发表的刊物太差，有写可惜，毕竟有些刊物不是很好，同时就是核心期刊中也有知名和不知名的差别，国际著名刊物，国际一般刊物，国内核心期刊，一般刊物，要是太好，命中率太低，写了好文章都还是想中好的刊物，所以要一个很好的定位，不如发表前要给导师看过，听听导师的意见来决定什么档次的期刊，选对了刊物发表也会顺利许多。
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