药物不良反应比较好投的杂志

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-12 17:12

药物不良反应是药学研究领域一个重要的课题，不良反应有大小和强弱的差异，它可以使人感到不适、使病情恶化、引发新的疾病，甚至置人于死地。如何最大限度地发挥药物的疗效，最大限度地减少不良反应，这是临床药学需解决的关键问题，药物不良反应比较好投的杂志？

《西藏医药杂志》自创刊以来，以新观点、新方法、新材料为主题，坚持"期期精彩、篇篇可读"的理念。西藏医药杂志内容详实、观点新颖、文章可读性强、信息量大，众多的栏目设置，西藏医药杂志公认誉为具有业内影响力的杂志之一。

《浙江中医药大学学报》主旨为反映学院医疗、教学和科研水平，注重学术质量和社会效益，积极为繁荣医学事业服务。主要报道基础医学、临床医学、预防医学等方面的学术内容，刊登相关论文及信息。获奖情况：1989年获浙江省高校学报编辑质量三等奖;1990年获全国高等医药院校学报质量三等奖;1994年获浙江省高校学报二等奖。

《国外医药(抗生素分册)》(双月刊)创刊于1980年，由中国医药集团四川抗菌素工业研究所;中国医学科学院医药生物技术研究所有办。本刊主要刊登国内外抗生素药物的筛选、合成工艺、药物分析、药剂学、药理学、临床应用、生产情况方面的论著、综述、研究简报和行业信息报道等。

《药物分析学报：英文版》医药论文投稿期刊，是由西安交通大学主办的期刊。是西安交通大学主办、教育部主管的学术理论刊物，2011年1月由“Academic Journal of Xi’an Jiaotong University：《西安交通大学学报(英文版)》”，经报请教育部、科技部、新闻出版总署批准，于2011年2月更名为“Journal of Pharmaceutical Analysis(JPA，药物分析学报)”。

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