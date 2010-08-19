宁厦评副高级教师职称论文要求

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-12 16:22

眼下有越来越多的地区和省份对教师职称进行了改革，对中小学教师职称体系、评价标准、评价机制、评聘程序，以及小学教师职务过渡期间的有关问题、职称评审条件等等一系列的问题进行了改革，做出了明确规定，新的职称评审制度更加注重教育教学工作业绩与成果，更加注重教师的教学实践经验，引导教育工作者不断提高实施素质教育的能力和水平，这对于我国的教育事业发展来说是个巨大的推动力，从教师本身来说，一方面督促教师在工作当中不断总结教学经验改善不足，提高自身专业素质，另一方面自己的薪资待遇也会有提升，因此，不论从大环境来说，还是从教师自身来说，都是一个利好的政策，宁厦评副高级教师职称条件是什么?我们分小学和中学来看：

小学：

获得小学高级教师资格的小学教师或幼儿园教师才可申报此职称评定，即符合以下条件之一的：

1、获博士学位后，受聘小学高级教师职务2年以上;

2、获大学本科毕业以上学历或学士以上学位，取得小学高级教师资格后，受聘小学高级教师职务5年以上;

3、大学专科毕业，累计从事教师专业技术工作15年以上，其中取得小学高级教师资格后，受聘小学高级教师职务5年以上;

4、中等师范学校毕业，累计从事教师专业技术工作20年以上，其中取得小学高级教师资格后，受聘小学高级教师职务5年以上。

中学：

中学教师职称分为初级(中学二级)、中级(中学一级)和高级，中学高级教师相当于“副高”职称。大学本科毕业，见习期满后任教1年，或大专毕业见习期满后任教3年，取得教师资格证并参加新教师培训后均可认定为初级职称，而中级和高级职称则要通过评审关。只要年限达到要求，一般都能晋升为中级职称。而中级职称晋升高级职称就要难很多了，其中有三个条件必须同时满足：

1.大专毕业，从事本专业工作20年以上，并被聘任中学一级教师5年以上;本科以上毕业，并被聘任中学一级教师5年以上;取得博士学位，任教一年以上。

2.任现职以来，年度考核成绩均在称职以上，并至少有一次优秀或二次良好。

3.任现职以来，省直或市、州属中学教师应有在学术刊物公开发表的教育教学论文或在市、州厅(局)以上学术会议交流的教育教学论文;县(市、区)属中学教师应有在县(市、区)以上学术会议交流的教育教学论文;乡镇中学应有较高水平的教育教学经验总结。

改革后的教师职称分为初级职务、中级职务和高级职务，原中学教师职务系列与小学教师职务系列统一并入新设置的中小学教师职称(职务)系列。统一职称(职务)等级和名称，初级设员级和助理级;高级设副高级和正高级。员级、助理级、中级、副高级和正高级职称(职务)名称依次为三级教师、二级教师、一级教师、高级教师和正高级教师。

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