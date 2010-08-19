医学核心期刊哪个好发

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-12 15:18

医学是一门关乎人身健康与生命的科学，是一门十分严谨而且实践性很强的科学，对从业人员的素质有着较高的要求，同样，医学职称评审相对于其他行业的职称评审更为严格，职称论文的写作也更具难度，衡量医学论文水平的首要条件是论文的科学性。在评价医学论文时，主要看科研设计是否严密合理，方法是否正确，资料是否完整可靠，依据是否准确并符合统计学要求，结果是否科学严谨，结论是否妥当并有充分依据等等，并且要求具有可读性，也就是说文章一定要具有学术含量才行，如果发表核心刊物那么要求就会更高一些，医学核心期刊哪个好发?

《临床急诊杂志》(月刊)创刊于2000年，为中华人民共和国教育部主管，华中科技大学同济医学院主办，国内外公开发行的学术性期刊，为中国科技论文统计源期刊、C J F D全文收录期刊、中国科技论文核心期刊。本刊一贯坚持四项基本原则，坚持党的基本路线，始终不渝地贯彻“为社会主义医学服务、为社会主义建设服务”的办刊方针和“以临床为主、兼顾普及与提高”的办刊方针宗旨。

《国际眼科杂志》眼科医学科技期刊，创刊于2000年，是在世界卫生组织和国际眼科理事会的指导和支持下，由中华医学会西安分会主办的国际性中英文混合版眼科专业学术期刊。被评为陕西省优秀科技期刊，2000年被美国中华医学会评为优秀期刊。

《河北医学》杂志编辑委员会由省内六十名、北京十余名业内专家组成，承担文稿的审阅工作。杂志社设有编辑部、发行部、广告部、财务部，各部均由各专业人员组成。编辑部人员组成：高级专业技术职务三人、中级技术职务二人、初级技术职务三人。

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