发表党建论文的中文核心期刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-12 14:53

抓好党建工作至关重要，党建工作关系到机关建设的有效性，甚至关系到党和国家的前途命运，在长期执政的历史条件下，建设什么样的党、怎样建设党是一个重大现实问题，我们国家的党建工作一直平稳健康的进行着，这得力于众多思想政治工作者的带头作用，思想政治工作者是党建工作的中坚力量，发表党建论文的中文核心期刊有哪些?

《中国党政干部论坛》杂志是中共中央党校主办的、面向国内外公开发行的综合性思想理论月刊。其前身是创办于1988年的《党校论坛》，1994年7月，为了适应新的形势需要，更名为《中国党政干部论坛》，时任党中央总书记的江泽民同志为其亲笔题写刊名。

《中共中央党校学报》是中共中央党校主办的人文社会科学类综合性学术期刊，自1997年正式创刊以来，坚持高标准办刊，以文入选，以其较高的学术品刊(季刊)，面向国内外公开发行。《中共中央党校学报》编辑委员会由全国学术理论界的权威人士和中央党校的学术带头人组成，对《中共中央党校学报》的编辑与出版工作负责，使《中共中央党校学报》的高新起点与严格标准得以保证和实现。

《党史纵览》传达党中央、中征委和省委对党史工作的指示、批示，为研究编写党史，进行革命传统教育提供资料，为党史工作者发表研究成果提供园地，传播信息，交流经验，推动党史征集和研究工作的开展，为新时期进一步加强党的建设和社会主义两个文明建设服务。

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