评副高级职称论文以前写的行不行
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-12 14:23
有参评者咨询评副高级职称论文以前写的行不行，可以用以前发表的论文，比如，参评者想要评中级职称，那么从这位参评者取得初级职称证书之日起，到评审中级职称这期间发表的论文都可以算作中级职称评审材料，想评高级职称，从取得中级职称资格开始到评高级职称这期间的论文著作都可算作高级职称评审材料，以此类推，但是，当你的论文评完中级职称后就不能再做为评高级职称的论文了，不可重复使用，这时就需要重新发表论文了。
至于文章的有效期，各地各行业的要求可能会有所不同，一般职称论文的有效期是3年，也就是说3年内发表过的论文都是可以用的，但是还是建议大家越早准备越好的，一般的职称发表省级和国家级期刊就可以了，发表周期为1-3个月;核心期刊发表周期比较长，一般都在一年以上，参评者最好根据自己的时间和要求，适当的提前发表才好，因为职称评审不仅仅需要看到期刊，还需在权威数据库检索文章是否被收录，文章刊登出版需要时间，同样，文章上网也需要时间，一般文章刊登发表后，2-3个月才会被收录，这些都是时间，临近年底又是发表论文的高峰期，就更需要大家提前准备了，如果大家有疑问可以咨询鸣网在线客服，中国鸣网是一个专业致力于期刊征稿、论文发表、写作指导、文献参考等服务项目的综合服务网站，为客户提供了权威、专业的服务。用心服务是我们的运行宗旨，客户满意是我们的工作目标。经过多年的发展，本站与国内上几百种权威期刊保持着密切的合作关系，已拥有大批的固定客户群，覆盖全国大部分省市。
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