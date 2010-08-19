工程管理中文期刊有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-12 13:52
工程管理始终贯穿 于整个项目建设过程中，对于保证工程质量和施工安全起着非常重要的作用，随着我国的改革开发，建筑行业在我国得到了飞速的发展，但是随着而来工程管理方面的问题日益突出，这就需要大量的工程管理专业人才不断研究与推进，我国高校也每年向社会输送众多优秀的工程管理人才，工程管理就业面也是比较广泛的，涉及建筑工程、工程施工和控制管理、房地产经营以及金融、宾馆、贸易等行业部门的管理工作。这一专业涉及就业领域对人才的大量需求比较普遍，工程管理中文期刊有哪些?
《工程管理学报》是国家住房和城乡建设部主管的综合类国家科技期刊，由哈尔滨工业大学、中国建筑业协会管理现代化专业委员会主办。期刊原名是创建于 1985年，1987年国内外公开发行的《建筑管理现代化》。2009年底，经国家新闻出版总署研究同意，更名为《工程管理学报》，现为双月刊，刊号：ISSN1674-8859/CN23-1564/TU;国内外公开发行代号：14—173。
《管理工程学报》(季刊)创刊于1988年，是由国家教委管理工程专业教学指导委员会出版委托浙江大学主办的全国唯一与管理工程学科领域相对口的学术性刊物，本刊由全国高等院校有影响的管理科学与管理工程的专家组成编委会，领导本刊的编辑出版工作，旨在反映我国管理科学、管理理论、管理教育及管理科研的最新成果，提出重大管理问题，引导我国管理工程的发展。
《工业工程与管理》宗旨是：促进IE学术交流和学科发展，培养IE新型人才，推动企业科技进步。主要内容涵盖：经营战略，决策研究，制造系统，物流系统，设施规划，工作研究，成本分析，工程经济，质量保障，诊断评价，信息管理(系统)，人机工程，生产组织，人力资源，组织重构等。读者对象是从事工业工程理论与应用研究的科技人员、各级政府工业和经济管理部门的决策人员、各类企业管理人员、高校师生及其他有关人员。
《系统工程理论与实践》办刊宗旨：促进系统工程的发展，繁荣系统科学事业，促进系统工程学科知识的普及与推广，促进国内外学术交流，以提高我国管理技术水平，为国民经济建设和四个现代化服务。内容定位：系统工程在工业、农业、军事、教育、科研、经济与金融、及信息管理等领域中的重要应用成果,解决实际问题的具有重要意义的创造性的优秀理论成果;介绍国内外重大研究进展和人物等的动态报道和综述文章，以及优秀书刊评介等。
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电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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《职教论坛》级别：北大核心
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