工程管理中文期刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-12 13:52

工程管理始终贯穿 于整个项目建设过程中，对于保证工程质量和施工安全起着非常重要的作用，随着我国的改革开发，建筑行业在我国得到了飞速的发展，但是随着而来工程管理方面的问题日益突出，这就需要大量的工程管理专业人才不断研究与推进，我国高校也每年向社会输送众多优秀的工程管理人才，工程管理就业面也是比较广泛的，涉及建筑工程、工程施工和控制管理、房地产经营以及金融、宾馆、贸易等行业部门的管理工作。这一专业涉及就业领域对人才的大量需求比较普遍，工程管理中文期刊有哪些?

《工程管理学报》是国家住房和城乡建设部主管的综合类国家科技期刊，由哈尔滨工业大学、中国建筑业协会管理现代化专业委员会主办。期刊原名是创建于 1985年，1987年国内外公开发行的《建筑管理现代化》。2009年底，经国家新闻出版总署研究同意，更名为《工程管理学报》，现为双月刊，刊号：ISSN1674-8859/CN23-1564/TU;国内外公开发行代号：14—173。

《管理工程学报》(季刊)创刊于1988年，是由国家教委管理工程专业教学指导委员会出版委托浙江大学主办的全国唯一与管理工程学科领域相对口的学术性刊物，本刊由全国高等院校有影响的管理科学与管理工程的专家组成编委会，领导本刊的编辑出版工作，旨在反映我国管理科学、管理理论、管理教育及管理科研的最新成果，提出重大管理问题，引导我国管理工程的发展。

《工业工程与管理》宗旨是：促进IE学术交流和学科发展，培养IE新型人才，推动企业科技进步。主要内容涵盖：经营战略，决策研究，制造系统，物流系统，设施规划，工作研究，成本分析，工程经济，质量保障，诊断评价，信息管理(系统)，人机工程，生产组织，人力资源，组织重构等。读者对象是从事工业工程理论与应用研究的科技人员、各级政府工业和经济管理部门的决策人员、各类企业管理人员、高校师生及其他有关人员。

《系统工程理论与实践》办刊宗旨：促进系统工程的发展，繁荣系统科学事业，促进系统工程学科知识的普及与推广，促进国内外学术交流，以提高我国管理技术水平，为国民经济建设和四个现代化服务。内容定位：系统工程在工业、农业、军事、教育、科研、经济与金融、及信息管理等领域中的重要应用成果,解决实际问题的具有重要意义的创造性的优秀理论成果;介绍国内外重大研究进展和人物等的动态报道和综述文章，以及优秀书刊评介等。

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