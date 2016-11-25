优质期刊推荐核心期刊省级期刊国家级期刊
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中学生理科月刊(高中版)类别：国家级中学生理科月刊(高中版)
周期：月刊
国内刊号:45-1167/N
国际刊号:1003-2703
单位：广西师范大学出版社
国家级
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当代劳模类别：国家级当代劳模
周期：月刊
国内刊号:11-5911/C
国际刊号:1674-9634
单位：工人日报社
国家级
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中国考试类别：国家级中国考试
周期：月刊
国内刊号:11-3303/G4
国际刊号:1005-8427
单位：教育部考试中心
国家级
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无线电通信技术类别：国家级无线电通信技术
周期：双月刊
国内刊号:13-1099/TN
国际刊号:1003-3114
单位：中国电子科技集团公司第54研究所
国家级
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思维与智慧类别：国家级思维与智慧
周期：半月刊
国内刊号:13-1196/B
国际刊号:1006-3587
单位：河北师范大学
国家级
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商业文化下半月类别：国家级商业文化下半月
周期：半月刊
国内刊号:11-3456/G0
国际刊号:1006-4117
单位：中国商业文化研究会
国家级
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商业文化上半月类别：国家级商业文化上半月
周期：半月刊
国内刊号:11-3456/G0
国际刊号:1006-4117
单位：中国商业文化研究会
国家级
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陕西经贸学院学报类别：国家级陕西经贸学院学报
周期：月刊
国内刊号:61-1411/F
国际刊号:1672-2817
单位：西安财经学院
国家级
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浙江师大学报社会科学版类别：国家级浙江师大学报社会科学版
周期：双月刊
国内刊号:33-1011/C
国际刊号:1001-5035
单位：浙江师范大学
国家级
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艺术广角类别：国家级艺术广角
周期：双月刊
国内刊号:21-1047/J
国际刊号:1002-6258
单位：辽宁省文学艺术界联合会
国家级
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职业教育研究类别：省级职业教育研究
周期：月刊
国内刊号:12-1358/G4
国际刊号:1672-5727
单位：天津职业技术师范大学
省级
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时代青年(悦读)类别：省级时代青年(悦读)
周期：月刊
国内刊号:41-1003/C
国际刊号:1003-3483
单位：共青团河南省委;时代青年杂志社
省级
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农业科学与技术英文版类别：省级农业科学与技术英文版
周期：双月刊
国内刊号:43-1422/S
国际刊号:1009-4229
单位：湖南省农业科学院
省级
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南京林业大学学报自然科学版类别：省级南京林业大学学报自然科学版
周期：双月刊
国内刊号:32-1161/S
国际刊号:1000-2006
单位：南京林业大学
省级
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饲料博览管理版类别：省级饲料博览管理版
周期：月刊
国内刊号:23-1298/S
国际刊号:1001-0084
单位：东北农业大学；黑龙江省饲料工业协会
省级
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农村新技术类别：省级农村新技术
周期：月刊
国内刊号:45-1130/S
国际刊号:1002-3542
单位：广西科技情报研究所
省级
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井冈山师范学院学报类别：省级井冈山师范学院学报
周期：月刊
国内刊号:36-1244/G4
国际刊号:1006-1975
单位：井冈山师范学院
省级
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新疆职业教育研究类别：省级新疆职业教育研究
周期：季刊
国内刊号:65-1281/G4
国际刊号:1674-8689
单位：乌鲁木齐职业大学
省级
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天津大学学报(英文版)类别：省级天津大学学报(英文版)
周期：月刊
国内刊号:12-1248/T
国际刊号:1006-4982
单位：天津大学
省级
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新语文学习高中类别：省级新语文学习高中
周期：月刊
国内刊号:32-1746/G4
国际刊号:1673-0216
单位：江苏教育出版社
省级
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北京大学教育评论类别：南大核心北京大学教育评论
周期：季刊
国内刊号:11-4848/G4
国际刊号:1671-9468
单位：教育部
南大核心
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武汉大学学报工学版类别：北大核心武汉大学学报工学版
周期：月刊
国内刊号:42-1676/TN
国际刊号:1671-8860
单位：武汉大学
北大核心
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湖南社会科学类别：南大核心湖南社会科学
周期：双月刊
国内刊号:43-1161/C
国际刊号:1009-5675
单位：湖南省社会科学界联合会
南大核心
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云南社会科学类别：南大核心云南社会科学
周期：双月刊
国内刊号:53-1001/C
国际刊号:1000-8691
单位：云南省社会科学院
南大核心
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教育与经济类别：南大核心教育与经济
周期：双月刊
国内刊号:42-1268/G4
国际刊号:1003-4870
单位：华中师范大学;中国教育经济学研究会
南大核心
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教学月刊中学版类别：北大核心教学月刊中学版
周期：月刊
国内刊号:33-1279/G4
国际刊号:1671-7058
单位：浙江外国语学院
北大核心
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激光技术类别：南大核心激光技术
周期：双月刊
国内刊号:51-1125/TN
国际刊号:1001-3806
单位：西南技术物理研究所
南大核心
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经济地理类别：南大核心经济地理
周期：月刊
国内刊号:43-1126/K
国际刊号:1000-8462
单位：中国地理学会;湖南省经济地理研究所
南大核心
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湖北民族学院学报(哲学社会科学版)类别：南大核心湖北民族学院学报(哲学社会科学版)
周期：双月刊
国内刊号:42-1328/C
国际刊号:1004-941X
单位：湖北民族学院
南大核心
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电化教育研究类别：南大核心电化教育研究
周期：月刊
国内刊号:62-1022/G4
国际刊号:1003-1553
单位：西北师范大学
南大核心
热门排行榜核心级期刊省级期刊国家级期刊
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- 《医师在线》
- 级别：国家级
- 周期：月刊
- 主办单位：国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所
- 国内刊号：44-1700/R
- 国际刊号：1671-8725
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- 《课程教育研究》
- 级别：国家级
- 周期：旬刊
- 主办单位：中国外语学习学研究会
- 国内刊号：CN：15-1362/G4
- 国际刊号：ISSN：2095-3089
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- 《中国科教创新导刊》
- 级别：国家级
- 周期：旬刊
- 主办单位：中国科学技术信息研究院主办
- 国内刊号：CN;11-5599/N
- 国际刊号：ISSN;1673-9795
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- 《城市建设理论研究》
- 级别：国家级
- 周期：旬刊
- 主办单位：商业网点建设开发中心
- 国内刊号：CN：11-9313/TU
- 国际刊号：ISSN：2095-2104
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- 《散文选刊》
- 级别：省级
- 周期：月刊
- 主办单位：河南省文联主办
- 国内刊号：CN 41-1071/I
- 国际刊号：ISSN 1003-272X
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- 《科技资讯》
- 级别：省级
- 周期：旬刊
- 主办单位：北京国际科技服务中心、北京合作创新国际科技服务中心主办
- 国内刊号：CN 11-5042/N
- 国际刊号：ISSN 1672-3791
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- 《新作文》
- 级别：省级
- 周期：月刊
- 主办单位：山西出版集团主办
- 国内刊号：CN 14-1274/G
- 国际刊号：ISSN 1009-9433
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- 《法制与社会》
- 级别：省级
- 周期：旬刊
- 主办单位：云南省法学会主办
- 国内刊号：CN 53-1095/D
- 国际刊号：ISSN 1009-0592
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- 《人民论坛 》核心期刊
- 级别：北大核心
- 周期：半月刊
- 主办单位：人民日报社主办
- 国内刊号：CN 11-2961/D
- 国际刊号： ISSN 1004-3381
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- 《煤炭技术》
- 级别：北大核心
- 周期：月刊
- 主办单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办
- 国内刊号：CN 23-1393/TD
- 国际刊号：ISSN 1008-8725
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- 《职教论坛》
- 级别：北大核心
- 周期：旬刊
- 主办单位：江西科技师范学院主办
- 国内刊号：36-1078/G4
- 国际刊号： 1001-7518
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- 《长城》
- 级别：北大核心
- 周期：月刊
- 主办单位：河北省作家协会
- 国内刊号：13-1001/I
- 国际刊号：1003-7802
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合作期刊库
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- 《理论月刊》
- 级别：北大核心
- 周期：月刊
- 主办单位：湖北省社会科学联合会主办
- 国内刊号：CN 42-1286/C
- 国际刊号：ISSN 1004-0544
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- 《统计与决策》
- 级别：北大核心
- 周期：半月刊
- 主办单位：湖北省统计局统计科学研究所主办
- 国内刊号：CN 42-1009/C
- 国际刊号：ISSN 1002-6487
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- 《科教文汇》
- 级别：省级
- 周期：月刊
- 主办单位：安徽省老科技工作者协会;科教文汇杂志社
- 国内刊号：CN： 34-1274/G
- 国际刊号：ISSN：1672-7894
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- 《中国医药指南》
- 级别：国家级
- 周期：旬刊
- 主办单位：中国保健协会
- 国内刊号：CN：11-4856/R
- 国际刊号：ISSN：1671-8194
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新媒体的基本技术特征是数字化，具有超文本功能和计算机检索功能，这种特性是传统传播方式难以具备的。由于传统媒体储存时占用大量的空间，所以检索时费时费力且效果不佳。这既要花费编辑大量的时间
微作文是一种很好的作文训练形式，对于逐渐提升学生的作文技巧与写作能力都会起到非常好的促进作用。很多中学语文教师都会在课堂上指导学生完成微作文，本文是一篇中学教育刊物投稿的论文范文，主要论述了“微作文”之探微。
社会在发展，各个国家的经济情况也在不断发展着，商业银行的收益和风险是并存的，那么商业银行的风险管理有什么对策和建议呢？本文是一篇陕西职称评审论文范文，主要论述了商业银行风险管理。
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北京大学教育评论级别：南大核心
周期：季刊
国内刊号:11-4848/G4
国际刊号:1671-9468
单位：教育部北京大学教育评论
武汉大学学报工学版级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:42-1676/TN
国际刊号:1671-8860
单位：武汉大学武汉大学学报工学版
湖南社会科学级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:43-1161/C
国际刊号:1009-5675
单位：湖南省社会科学界联合会湖南社会科学
云南社会科学级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:53-1001/C
国际刊号:1000-8691
单位：云南省社会科学院云南社会科学
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云南社会科学级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:53-1001/C
国际刊号:1000-8691
单位：云南省社会科学院云南社会科学
教育与经济级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:42-1268/G4
国际刊号:1003-4870
单位：华中师范大学;中国教育经济学研究会教育与经济
教学月刊中学版级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:33-1279/G4
国际刊号:1671-7058
单位：浙江外国语学院教学月刊中学版
激光技术级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:51-1125/TN
国际刊号:1001-3806
单位：西南技术物理研究所激光技术
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《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》
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