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  • 《医师在线》医学职称论文发表
    《医师在线》
    级别：国家级
    周期：月刊
    主办单位：国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所
    国内刊号：44-1700/R
    国际刊号：1671-8725
  • 《课程教育研究》国家级期刊征稿
    《课程教育研究》
    级别：国家级
    周期：旬刊
    主办单位：中国外语学习学研究会
    国内刊号：CN：15-1362/G4
    国际刊号：ISSN：2095-3089
  • 《中国科教创新导刊》科技期刊征稿
    《中国科教创新导刊》
    级别：国家级
    周期：旬刊
    主办单位：中国科学技术信息研究院主办
    国内刊号：CN;11-5599/N
    国际刊号：ISSN;1673-9795
  • 《城市建设理论研究》期刊征稿
    《城市建设理论研究》
    级别：国家级
    周期：旬刊
    主办单位：商业网点建设开发中心
    国内刊号：CN：11-9313/TU
    国际刊号：ISSN：2095-2104
  • 《散文选刊》文学期刊投稿
    《散文选刊》
    级别：省级
    周期：月刊
    主办单位：河南省文联主办
    国内刊号：CN 41-1071/I
    国际刊号：ISSN 1003-272X
  • 《科技资讯》科技期刊征稿
    《科技资讯》
    级别：省级
    周期：旬刊
    主办单位：北京国际科技服务中心、北京合作创新国际科技服务中心主办
    国内刊号：CN 11-5042/N
    国际刊号：ISSN 1672-3791
  • 《新作文》教育期刊征稿
    《新作文》
    级别：省级
    周期：月刊
    主办单位：山西出版集团主办
    国内刊号：CN 14-1274/G
    国际刊号：ISSN 1009-9433
  • 《法制与社会》政治法律期刊投稿
    《法制与社会》
    级别：省级
    周期：旬刊
    主办单位：云南省法学会主办
    国内刊号：CN 53-1095/D
    国际刊号：ISSN 1009-0592
  • 《人民论坛》政治法律核心期刊投稿
    《人民论坛 》核心期刊
    级别：北大核心
    周期：半月刊
    主办单位：人民日报社主办
    国内刊号：CN 11-2961/D
    国际刊号： ISSN 1004-3381
  • 《煤炭技术》科技核心期刊征稿
    《煤炭技术》
    级别：北大核心
    周期：月刊
    主办单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办
    国内刊号：CN 23-1393/TD
    国际刊号：ISSN 1008-8725
  • 《职教论坛》教育核心期刊征稿
    《职教论坛》
    级别：北大核心
    周期：旬刊
    主办单位：江西科技师范学院主办
    国内刊号：36-1078/G4
    国际刊号： 1001-7518
  • 《长城》文学杂志投稿
    《长城》
    级别：北大核心
    周期：月刊
    主办单位：河北省作家协会
    国内刊号：13-1001/I
    国际刊号：1003-7802

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  • 《理论月刊》科技核心期刊征稿
    《理论月刊》
    级别：北大核心
    周期：月刊
    主办单位：湖北省社会科学联合会主办
    国内刊号：CN 42-1286/C
    国际刊号：ISSN 1004-0544
  • 《统计与决策》科技核心期刊征稿
    《统计与决策》
    级别：北大核心
    周期：半月刊
    主办单位：湖北省统计局统计科学研究所主办
    国内刊号：CN 42-1009/C
    国际刊号：ISSN 1002-6487
  • 《科教文汇》教育期刊投稿
    《科教文汇》
    级别：省级
    周期：月刊
    主办单位：安徽省老科技工作者协会;科教文汇杂志社
    国内刊号：CN： 34-1274/G
    国际刊号：ISSN：1672-7894
  • 《中国医药指南》国家级医学杂志投稿
    《中国医药指南》
    级别：国家级
    周期：旬刊
    主办单位：中国保健协会
    国内刊号：CN：11-4856/R
    国际刊号：ISSN：1671-8194
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